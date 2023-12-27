OneDegree郭彥麟：推穩定幣將提升加密貨認受性

財庫局與金管局聯合發表穩定幣相關的公眾諮詢文件。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，穩定幣對發展Web3至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性，相信諮詢文件將大力推動主流市場對加密貨幣的認受性。

他指過去數個月，該企接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融(DeFi)及GameFi (Game Finance)等。部分項目更同時對穩定幣及申請香港虛擬資產服務供應商(VASP)牌照有興趣。

在使用案例大幅增加及主流市場接受監管穩定幣下，相信虛擬資產交易所、託管及資產管理公司將錄得更大的交易量及資金流。在這個前提下，認為溫錢包(warm wallet)及熱錢包(hot wallet)投資者保障範圍的上限應該提升。有見部分VASP認為現時證監會對熱錢包所設的2%上限並不足以應付高流量交易。

他補充指，OneDegree旗下虛擬資產保險供應商OneInfinity by OneDegree在確認客戶的錢包保安系統及危機管理方案合宜的前提下，可透過聯手環球再保險夥伴提供更高保障上限。同時一直就穩定幣發行商的虧損情景進行研究，並將會向市場提供追蹤及緩解風險的解決方案，以建立更安全的Web3生態圈。