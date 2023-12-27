中原：明年首季工商舖交投回升　民生區舖價料跌逾30%

香港持續受高息環境影響，投資市場表現疲弱，拖累今年度工商舖買賣交投量創新低，展望明年走勢，中原(工商舖)預期，明年首季整體工商舖市場交投將按季回升，惟價格料呈跌勢，各類物業以民生區舖位表現最弱，售價跌幅料超過30%。

該行商舖部董事黃偉基表示，今年截至12月21日暫錄約151宗商舖成交，與去年第四季比較下跌約35%，預料整季不足180宗，將為2020年第一季後新低。市民北上消費持續遞增，影響本港經濟及零售復甦步伐，投資移民涉及金額上限1,000萬元，對舖位實際幫助較少，預測明年第一季舖位買賣與今季相若，惟價格走勢看淡，料核心區舖位會有20%至30%跌幅，民生區跌幅更逾30%。

舖位租賃方面，他指出，經濟未見改善，整體觀望氣氛仍見濃厚，第四季僅錄約824宗同類租務個案，數字未如理想，總租金約9,219萬元，為去年第一季後首次跌穿1億元。不過，多區商舖空置率改善，旺角區空置率由9%以上，回落至最新約8.58%，尖沙咀亦由約11%，回落至約9.27%，中環區由今年1月約12.93%，回落至最新約8.18%。

至於工業物業下季價格走勢亦未被看好，中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，雖預期投資移民政策對細價工廈買賣有較大幫助，下季工廈成交預計按季增一成至525宗，惟交投料集中在細價物業，故整體買賣金額將跌約10%至約60億元。同時，預計不少業主加快調整叫價沽貨，工廈售價料有約5%至10%下調壓力。

回顧今季工廈交投表現，截至21日暫錄約339宗同類成交，總額約43.83億元，預測全季有近400宗成交，涉額料約47億元，宗數將較去年第四季輕微減少，金額則料相若。惟全年計算，今年暫時錄約1,888宗工廈買賣，總金額約219.45億元，按年下跌約兩成及近五成。

此外，該行寫字樓部董事陳雁樓表示，今年截至12月21日錄約603宗商廈成交，與去年相比下跌約6%，但總金額則升約15%至約209.48億元，其中第四季買賣佔約103宗，料全月有機會增至近130宗，暫錄同類總成交金額則約98.16億元。

他認為，通關後商業活動恢復，對商廈市場有推動作用，不過周邊金融中心競爭大，經濟仍在復甦期，加上多區商廈空置率高企，預料租賣表現仍有調整空間。預測明年第一季寫字樓交投穩定，惟呎價料趨平穩或下跌最多約5%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，展望明年工商舖市場走勢，考慮到經濟市道、高息環境、外遊消費趨勢等因素，明年第一季工商舖市場會維持膠着，但相信全年「危中有機」，預測會先跌後穩，估計明年全年工商舖買賣將增至約4,700宗，總金額上升至約850億元。