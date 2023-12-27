大新：「食息族」宜及早做長月份定存　私貸按年增雙位數

市場預期聯儲局明年開展減息周期，「食息一族」最關心是未來定存利息走勢。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，雖然近期港元拆息（HIBOR）一度有所回落，但受傳統季節性因素影響，預期農曆新年及3月底季結時會再次上揚；屆時若美國通脹數據繼續改善，息口在明年第二季開始顯著回落。他直言，即使明年首季利率上升，但難以「拍得住」今年季末，建議投資者明年初應鎖住長月份定存息口。

鄧氏坦言，相對20多年前的高息環境，目前利率仍處於「可接受範圍」，即使美國明年中開始減息，參考過去港元最優惠利率(P)上調較美息有所滯後，且幅度亦沒有跟足美息，相信P息將不會跟隨美息即時下調。不過，銀行亦需平衡自身資金成本，明年大部分時間的實質按揭利率將維持現水平，年底才有望低見4厘。

他指，大新整體的存息策略將類似市場，但會提供利息優惠以吸引高資產淨值的優質新客，高息環境下令很多投資客轉做定存，相信明年減息有助他們回歸金融市場，以增加非利息收入。

另外，該行今年中小企新客開戶按年有超過一倍的增長，尤其是通關後有不少內地公司來港開戶，直言屬個別因素，明年難以維持增幅，將擴大對中小企客戶的支援，例如明年2月於觀塘開設中小企分行，亦會持續增加前線人手。

大新今年私貸雙位數增

稅季臨近，鄧稱，該行交稅「快應錢」自推出以來反應合乎預期，申請宗數、金額與去年同期大致相若，錄得單位數增幅。不過，受宏觀經濟環境、投資市場走勢及消費者信心未如預期等因素影響，增長較去年有所放緩原因。其中，全新貸款客戶約佔70%，以往的比例為約40%；而今年新客戶當中，約40%亦有開立其他銀行服務，例如開戶、信用卡、投資戶口等。

另外，來自數碼渠道的稅貸申請錄得顯著升幅，今年佔一半以上，之前僅佔30至40%。鄧透露，稅貸獲批貸款金額大多在30萬元左右，實際年利率約5厘，按年上升一厘半，受惠於稅貸推出，私人貸款金額按年有雙位數增長，本地中小企貸款數字亦錄強勁增長。