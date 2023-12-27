新葵芳花園兩房累劈135萬沽　揸3年帳蝕64萬

樓市蝕讓成交不斷湧現，鄰近港鐵站上蓋的葵涌新葵芳花園，有兩房單位累劈約135萬元售出，原業主持貨約3年帳面損失約64.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，柴灣灣景園中層B室，實用面積約624方呎，三房間隔，最初以800萬元放售，上月下調叫價至720萬元，最終以712萬元成交，累減88萬元或約一成，呎價約11,410元，新買家為用家。

●美聯李振榮指，西灣河新成中心B座低層4室，實用面積約367方呎，兩房間隔，獲外區上車客以395萬元入市，呎價約為10,763元，原業主於2007年12月以約155萬元，轉手帳面獲利約240萬元。

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城12月暫錄約15宗買賣，包括恒星閣高層G室，實用面積約719方呎，三房間隔，最新以1,080萬元成交，呎價約15,021元，新買家為用家。

●中原葉偉然稱，灣仔會景閣中層6室，實用面積約565方呎，一房間隔，望市景，放盤叫價1,100萬元，最終以1,028萬元成交，呎價約18,195元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣宇晴軒7座極高層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔，議價後最終以730萬元成交，呎價約16,404元，原業主於2005年以約308萬元購入。

●中原任展雄表示，長沙灣鴻裕大廈B座中層8室，實用面積約405方呎，三房間隔，望樓景，最初開價410萬元，議價後最終以381.8萬元成交，高於銀行估價的379萬元，呎價約9,427元，新買家為區內家庭客。

●中原黃家全指，西南九龍浪澄灣2座低層C室，實用面積約790方呎，套三房間隔，另設工人套房，享內園景及海景，以1,328萬元易手，呎價約16,810元，原業主於2017年1月以1,182萬元購入，單位帳面升值約12%。

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新界區

●美聯陳偉健稱，葵涌新葵芳花園A座高層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，最初於6月以720萬元放售，近日獲上車客洽購，最終以585萬元成交，呎價約14,096元，原業主於2020年以655.5萬元買入，帳面蝕64.5萬元。

●中原林溢斌表示，東涌12月累錄約21宗二手買賣，藍天海岸1座高層A室，實用面積約803方呎，套三房間隔，9月初放盤開價895萬元，調低至835萬元，於聖誕長假期積極議價，減價7萬元，以828萬元成交，呎價約10,399元。

●世紀21天生置業鄭少偉指，屯門海景花園1座高層A室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望海景，叫價530萬元，減價50萬元，以480萬元獲用家承接，減幅約9.4%，呎價約8,247元，原業主於2017年8月以540萬元購入，持貨約6年帳蝕60萬元。

●利嘉閣周雪雯稱，上水公屋天平邨天喜樓高層19室，實用面積約443方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場以200萬元售出，呎價約4,515元，該屋苑現時有15個放盤，未補地價入場費175萬元起。

●中原劉德興指，粉嶺及上水區12月暫錄約42宗二手買賣，牽晴間8座中層A室，實用面積約386方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，議價後以458萬元易手，呎價約11,865元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，過去4日聖誕節長假期，元朗區錄得10宗二手買賣，本月累積56宗，尚悅8座中層B室，實用面積約440方呎，兩房間隔，開價520萬元，減價45萬元或約8.7%，以475萬元沽出，呎價約10,795元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城5座低層D室，實用面積約853方呎，套三房連工人房間隔，望河景，放盤兩年多，原先開價1,300萬元，累減412萬元，減幅逾31.7%，終以888萬元成交，呎價約10,410元。

●中原伍錦基稱，沙田帝堡城12月暫錄兩宗買賣，屋苑7座高層C室，實用面積約873方呎，套三房間隔，開價約1,160萬元，議價後以956.8萬元易手，呎價約10,960元，累減約203.2萬元，新買家為用家。

●中原龐耀昌稱，大圍12月暫錄約18宗二手買賣，按月跌約三成多，盛世3座南翼低層B室，實用面積約786方呎，套三房間隔，叫價約1,200萬元，日前議價後以1,138萬元獲承接，呎價約14,478元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山嵐岸1座低層C室，實用面積約805方呎，三房間隔，望園景及海景，單位放盤4個月，當時叫價1,070萬元，累減85萬元至985萬元獲承接，減幅約8%，呎價約12,236元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑A座低層10室，實用面積約604方呎，三房間隔，望海景，原先叫價530萬元，放盤兩個月，減幅約5.7%，未補價第二市場以500萬元沽出，呎價約8,278元。

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