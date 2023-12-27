深圳控股售附屬公司　料稅前收益約1.71億元

目標公司為一家於二零零七年七月十一日在中國成立的有限責任公司，於出售事項前由第一賣方擁有90%，餘下10%由成都市興城建實業發展有限責任公司(一家於中國成立的有限責任公司，為獨立第三方)擁有。目標公司的主要業務涉及舊城改造及城市土地整合、物業管理、停車場服務、業務整合及租賃不動產。

目標公司為目標物業的登記擁有人，目標物業即(1)中國成都市青羊區草堂東路18號、66號、88號、99號及159號及(2)中國成都市青羊區浣錦路55號及99號的住房及建築、物業權及土地使用權，統稱為「錦繡工場」，包括「錦繡工場古玩城」及「成都深業博院」，總建築面積約39,381.98平方米。

於出售事項完成後，目標公司將不再為該公司的附屬公司，其財務業績、資產及負債將不再計入該集團的綜合財務報表。假設待售股份代價反映了待售股份及目標物業據此於出售事項交割日期的公允價值，根據目標物業二零二三年六月三十日於本集團按香港會計準則擬備的未經審核中期財務報表上所列的未經審核公允價值約319,200,000元，預期將錄得目標物業之公允價值變動稅前收益約171,000,000元。