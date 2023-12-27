國美零售債券未償還　獲京東債轉股

債券持有人將根據債券條款將相當於1.45億元的應償還債券總額轉換為股份。根據經調整換股價為1.24港元，將向債券持有人發行合共128,640,000股換股股份。換股股份佔該公司現有已發行股本約0.27%及該公司經發行換股股份擴大後的已發行股本約0.27%。

於股權轉讓及轉換完成後，應償還債券總額(包括應計利息)將減少等值2.5億元。就協議而言，債券項下2.5億元的應計利息將自協議生效之日起暫停計息，而倘該等交易按預期完成，則2.5億元的應計利息將自協議生效之日起獲豁免。

目標公司由賣方擁有21.6495%權益，另由TCL實業控股股份有限公司最終控制，主要從事家電安裝及維修服務業務。目標公司目前被視為國美零售的聯繫人。

買方主要從事投資控股業務，並由JD.com,Inc.最終控制，JD.com, Inc.主要從事電子商務業務，其股份於聯交所及納斯達克上市。

債券持有人主要從事投資控股業務。其為認購人的聯繫人，並由JD.com, Inc.最終控制。