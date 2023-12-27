油塘新盤單日8宗終止交易　兩個月累錄22宗

臨近年底，一手市場終止交易個案趨增。油塘快將入伙的新盤，單日錄得8宗終止交易，自上月起計更累積出現22宗同類個案。

●黃大仙薈鳴快將公布樓書及示位

●洪水橋滙都I部署1月加推單位

●紅磡GREENWICH下周二招標賣頂層特色戶

●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉2,380萬元

●馬鞍山雲海別墅月內累售5座洋房

●沙田畢架．金峰三房連車位2,258萬元沽

●啟德MONACO ONE修改部分價單 設最多9%提前成交回贈

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周三(27日)更新價單1號，取消大部分付款方法，現提供90天現金優惠付款計劃。另有「置優越1088付款計劃」，選用該計劃的買家可享先住後付優惠和最高9%的提前成交現金回贈。

●長沙灣睿峰開售至今累售330伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(27日)開放連家具現樓示範戶予傳媒參觀。VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，該盤由開售至今累計賣出330伙，套現約33億元，尚餘84伙待售，餘貨以兩房戶型為主。是日對傳媒開放的現樓單位為西翼29樓D室，實用面積238方呎，開放式間隔。單位採用大理石地板和木質元素作布置。

●何文田一手樓盤傲玟兩房呎價約21,450元

何文田一手樓盤傲玟於周三(27日)售出6座18樓D室，單位實用面積887方呎，兩房間隔，招標成交價逾1,902.6萬元，呎價約21,450元。

●大埔白石角朗濤四房連車位3,900萬元沽

●西貢133 PORTOFINO洋房錄終止交易

●油塘蔚藍東岸連環錄8宗終止交易