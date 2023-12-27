油塘新盤單日8宗終止交易 兩個月累錄22宗
2023年12月27日 21:46
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臨近年底，一手市場終止交易個案趨增。油塘快將入伙的新盤，單日錄得8宗終止交易，自上月起計更累積出現22宗同類個案。
●黃大仙薈鳴快將公布樓書及示位
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周三(27日)公布售樓說明書及示範單位已進入最後檢視階段，快將發布及對外開放。宏安地產執行董事程德韻表示，該盤享有交通地利優勢，步行約4分鐘即達港鐵黃大仙站，住客亦可步行至附近黃大仙轉車站，透過巴士網絡直達港九新界各區。
●洪水橋滙都I部署1月加推單位
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，周三(27日)公布部署1月加推新單位。該集團執行董事關堡林稱，項目自本月初新增優惠後，至今已售出18伙，套現逾1億元。至於，稍後加推的單位將會與現時的優惠掛鈎。他續指，自施政報告後，樓市成交增多，吸引不少專才入市，展望明年樓市平穩發展，惟走勢仍要視乎外圍經濟情況。
●紅磡GREENWICH下周二招標賣頂層特色戶
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，上載最新銷售安排，將於下周二(明年1月2日)招標發售29樓A室頂層特色戶，為該期數面積最大單位，實用面積749方呎，採四房一套連儲物室間隔，連51方呎平台，51方呎前庭及704方呎天台。招標時間為當日上午10時，同日下午5時隨即截標。
●啟德維港1號單日沽兩伙 共涉2,380萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周三(27日)連錄兩宗成交，總成交金額逾2,380萬元。包括1A座20樓H室，實用面積643方呎，三房一套間隔，成交價1,390.4萬元，呎價約21,624元。另一伙為2B座31樓C室，實用面積459方呎，兩房間隔，以990.2萬售出，呎價約21,573元。
●馬鞍山雲海別墅月內累售5座洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周三(27日)以6,018萬元售出1座洋房，為Lily Avenue10號洋房，實用面積2,727方呎，設三間套房及家庭廳，設229方呎平台，758方呎花園及405方呎天台，呎價約22,068元。 資料顯示，項目本月累計售出5伙，吸金逾2.96億元。
●沙田畢架．金峰三房連車位2,258萬元沽
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周三(27日)售出1座9樓E室，為實用面積1,033方呎的三房單位，連同1個車位以2,258.7萬元售出，呎價約21,865元。
●啟德MONACO ONE修改部分價單 設最多9%提前成交回贈
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周三(27日)更新價單1號，取消大部分付款方法，現提供90天現金優惠付款計劃。另有「置優越1088付款計劃」，選用該計劃的買家可享先住後付優惠和最高9%的提前成交現金回贈。
●長沙灣睿峰開售至今累售330伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(27日)開放連家具現樓示範戶予傳媒參觀。VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，該盤由開售至今累計賣出330伙，套現約33億元，尚餘84伙待售，餘貨以兩房戶型為主。是日對傳媒開放的現樓單位為西翼29樓D室，實用面積238方呎，開放式間隔。單位採用大理石地板和木質元素作布置。
●何文田一手樓盤傲玟兩房呎價約21,450元
何文田一手樓盤傲玟於周三(27日)售出6座18樓D室，單位實用面積887方呎，兩房間隔，招標成交價逾1,902.6萬元，呎價約21,450元。
●大埔白石角朗濤四房連車位3,900萬元沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(27日)招標售出第5座5樓B室，單位實用面積1,764方呎，四房間隔，連同一個車位以3,900萬元成交，呎價約22,109元。
●西貢133 PORTOFINO洋房錄終止交易
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，新近錄得洋房終止交易，涉及的洋房House 2，實用面積2,586方呎，設四間套房，附346方呎花園及662方呎天台，連地庫設兩個車位，原本在2021年3月以7,292.1萬元沽出，當時呎價約28,198元。資料顯示，上述洋房買家原本採用「顯赫1280第一按揭貸款」入市，並享有「先住後付優惠」。
●油塘蔚藍東岸連環錄8宗終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周三(27日)連環錄得8宗終止交易個案，總成交金額涉及逾5,662萬元。據項目成交紀錄冊顯示，上述牽涉的單位原本均在2020年底售出，當時成交價介乎534.82萬至952萬元，成交呎價由18,383至22,534元，該批買家原先均以建築期付款計劃入市。