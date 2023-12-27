美股靠穩　道指升32點　高盛續看好科技7巨頭

美股周三早段，道指升32點，報37,577點；標指升2點，報4,777點；以科技股為主的納指升25點，報15,099點。投資銀行高盛估計，美國大型科技股明年仍將會領跑大市，貢獻多數升幅。

港股夜期報16,675點，升18點，高水50點。

今年以來，包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、英偉達(Nvidia)在內等7隻大型科技股貢獻了標指升幅逾七成以上，其中英偉達股價升幅更超過兩倍，成為股市最大推手。然而，升勢「高度集中」的情況亦不免引發市場的擔憂，這些幾間公司遭遇逆風，也會反過來衝擊大市表現。

比如Apple近期就遇上版權訴訟，旗下兩款Apple Watch產品更因此在美國被禁售。不過，消息未有對Apple的股價構成太大影響，而該公司亦打算提出上訴。

高盛認為，投資者很難捨棄大型科技股，因為這些公司增長速度快、利潤率高、資產負債表更清晰。該行預期，明年7大科技股的每股盈利增長，會比起標指成分股的平均增幅高出8個百分點；而且這些科技巨頭股價在2022年經歷了一輪大調整，2023年反彈也是應用之理，故並非炒作過度。

其他企業消息方面，投資銀行富瑞給予麥當勞「買入」評級，目標價330美元，較其現價高出逾一成。該行表示，麥當勞是快餐行業的首選股，又指當經濟及消費放緩之時，麥當勞的銷售表現往往會跑贏其他餐飲公司，是攻守兼備的好選擇。分析更指出，麥當勞經歷此前拋售後，正在重獲投資者的青睞，如果股價再次走弱，可以趁低吸納。

信用卡公司Mastercard報告指出，今年11月1日至12月24日的聖誕消費旺季期間，美國的零售銷售額(撇除汽車)增長了3.1%，低於該機構在9月時估算的增幅3.7%。與此同時，網購的消費增幅亦從去年的10.6%放緩至今年的6.3%。Mastercard經濟研究所首席經濟學家Michelle Meyer表示認為，消費者於今次節日期間支出變得謹慎，但經濟環境向好、健康的就業及通脹壓力緩解，使得消費者仍能夠追求他們所重視的商品及體驗。