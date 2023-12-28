東方日報B1：遊戲股反攻 恒指即回勇
2023年12月28日 00:05
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內地官方就遊戲產業監管政策派定心丸，安撫市場情緒。
港股聖誕假期後復市，受科網及金融股帶動回升，恒生指數周三(27日)一度急彈333點，收市升284點，收復10天線及20天線，北水轉為淨買入12.42億元。內地的產業政策持續趨緊，打擊市場氣氛，雖然官方派定心丸安撫市場，但始終過嚴監管不利市場發展，得提防市況短線回順過後，又再「彈散」！
恒指高開221點，其後愈升愈有，高見16,673點，收市報16,624點，升1.74%，國企指數全日升114點或2.09%，報5,603點；科技指數重上3,600點關，全日升91點或2.58%，報3,639點。全日成交按日縮減29.64%至994.42億元。
國家新聞出版署上周五發布的《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》引發市場巨震，有關負責人表示，對於各方就徵求意見稿第17條、第18條及其他一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將「認真研究」，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。似乎意味着部分較具爭議的部分有修改空間。
網遊新規似軟化迹象，加上官媒及券商開腔護航，認為不必過度反應《網絡遊戲管理辦法》草案徵求意見稿，多隻遊戲股大幅反彈。騰訊控股(00700)旗下幾款遊戲在12月獲批版號，股價收升4.01%，公司照用約10億元回購股份；嗶哩嗶哩(09626)漲6.72%。
摩根大通指出，市場上周五對該意見稿反應過度，意見稿提及的措施意圖是遏制非故意和非理性的遊戲內消費，而不是有意的過度遊戲內消費。
儘管網易(09999)股價收市抽高11.88%，惟中資券商招商證券直言，為反映政策風險，將網易的目標估值倍數調低至7倍，並下調其評級至中性，目標價降至137元，美股目標價降至88美元。
其他大型科網股跟升，阿里巴巴(09988)漲2.71%；美團(03690)及京東集團(09618)分別升2.21%及1.32%。金融股亦合力撐市，滙豐控股(00005)揚1.21%；香港交易所(00388)升1.01%。
信誠證券聯席董事張智威表示，內地對遊戲行業的立場有所軟化，科網股反彈，對大市有一定支持。不過，不少基金經理仍在放假，市場氣氛未見明顯改善，預期恒指沿着20天線兼保力加通道中軸約16,500點反覆上落為主，相信要待2024年才見方向。
新股市場方面，自動駕駛激光雷達系統製造商速騰聚創(02498)周三招股，惟反應較為慢熱，首日錄955萬元孖展認購，仍未足額。該公司以每股招股價43元，發售2,290.98萬股，最多集資9.85億元，一手100股，入場費4,343.37元，預期明年1月5日掛牌，有望成為明年「頭炮」新股。
至於周四掛牌的內地模擬集成電路(IC)圖案晶圓提供商貝克微(02149)，以低於招股價中間價30.46元定價。在輝立交易場收報26.35元，跌4.07%，每手帳蝕112元。