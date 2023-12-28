【東方日報產評】租金樓價續背馳　港人安居待何時

香港樓市持續受壓，過時的樓市辣招遲遲沒有全面退場，如今樓價反覆創近7年新低，小型單位跌幅最甘；但同一時間，租金卻持續上升，經濟景氣又遲遲未見大起色。港人想置業，即使夠首期，但眼見景氣差，利息高企，樓市政策缺乏透明度，入市信心自然不足；未具首期條件的，就惟有捱貴租，反正兩者都同一命運，就是安居難！

事實上，當年樓市辣招是為了針對樓市炒風，如今樓市非但沒有炒風，更明顯受壓。惟港府繼續忠言逆耳，擠牙膏式的退場，至今沒有全面撤辣的路線圖，政策缺乏透明度，無論是對需求抑或供應端，皆不利投資信心。

另一方面，雖然港府作出更多措施吸引人才來港發展，但其實這些專才也不一定在香港置業，又或者置用的物業都傾向中價以上，非關港人基本住屋需求的小型住宅單位市場，故有理由相信，小型住宅單位會繼續成為跌市重災區，更多用家選擇改買為租，加上又多了外來客租住需求，結果就是租金繼續升，樓價跌不停，租金與樓價表現繼續背馳。

理論上，小型住宅單位樓價下跌，有利港人上車置業。問題是，如今香港經濟景氣尚未完全回復，尤其內地的需求未見明顯好轉，展望明年上半年，香港的貿易業繼續莫財、旅遊業旺丁不旺財、本地消費則持續流失至內地周邊城市，港人愈來愈難搵食，利息又持續高企，有錢都寧願敍做銀行存款或放袋傍身，不願入樓市「接飛刀」，結果就是樓價愈跌愈無人吼，租金上升下港人住屋成本更高，輪候上公屋的基層生活影響尤大。

問題是，當如今市場氣氛不利地產投資，未來的私營供應存在頗大變數，畢竟利息高企，資金需要成本，發展商看不清資金回籠進度和回報前景，只有放慢項目發展步伐，增購土地儲備態度也變得審慎，從近年政府拍賣土地的反應冷清，足以反映情況，即使放寬重建強拍門檻，不見得有太大的幫助。結果長期建屋進度要更多依賴公營供應，問題是港府財赤連年，舉債成本持續上升，經濟不景稅收不濟，可見長遠建屋目標的不明朗因素有增無減，最終搞到一鑊「粥」，港人安居之願，繼續水中撈月。

政策從善如流，管理好市場預期，誠然是港府經濟工作的重中之重，這不是單靠輿論能成就，而是靠當局推出有利市場發展的措施來提振人心。若然政策倒行逆施，最終任輿論風向多樂觀，刺激市場信心也只會變得事倍功半，無力感愈來愈重。

香港既是自由市場，私營經濟是重要組成部分，而地產一業更具有撬動百業景氣的戰略價值，物業也是港人的主要資產，在其他新興產業成氣候之前，港府得謹而慎之理順樓市風險，去除不利樓市健康發展的過時政策，並推出更多鼓勵資本投資的措施，多管齊下讓整體市場早日重納正軌。若然明年經濟景氣再一年「食白果」，只怕港人老本都所剩不多，後續要振興景氣，只怕更加艱難！