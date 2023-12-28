專家樓評：明年港樓交投回暖可期

今年香港樓市先升後回，由2022年起的加息周期對樓市影響逐步浮現，抵銷今年初起社會逐步復常、政府放寬防疫措施及通關的利好作用。政府於年內多次出招穩定樓市，先有7月時金管局放寬自用物業按揭成數上限，再到9月時放寬樓花物業的高成數按揭限制，至10月施政報告時，又為已實施超過10年的3大樓市「辣招」減辣。

憧憬美開展減息步伐

然而，在加息周期下部分資金流向定期存款，樓市交投淡靜狀況未有扭轉。不過，12月美國聯儲局的議息會議終於預告明年或開始減息，相信在多重利好因素疊加帶動之下，明年樓市交投會逐步回暖，繼而帶動樓價回穩。

今年聯儲局一共加息4次，聯邦基金利率於年內加幅達一厘，如以2022年3月開始的加息周期計，聯儲局累計加息11次，累積加幅達5.25厘。香港方面，銀行今年兩次上調最優惠利率(P)，合共加0.25厘，而由2022年起計的整個加息周期計，香港銀行累積加P息0.875厘，加幅遠少於美國。

不過，自4月起香港銀行體系結餘跌至500億元以下，至年底持續維持於約448億元的低水平，結餘減少，拆息仍更波動，與供樓利息相關的一個月銀行同業拆息(HIBOR)自5月中以後大部分時間都企於4厘以上水平，於半年結及季結等時期更多次衝上5厘以上。踏入12月，一個月拆息持續於約5.5厘的水平上落。

資金成本高企，銀行不單是加P息，於9月時曾大幅上調按揭封頂息率0.5厘，令新做按息於9月底起升至4.125厘，為16年新高。較年初時實際按息3.375厘，加幅達0.75厘，以每100萬元貸款及年期30年計，每月供款增加約426元。

冀實際按息返4厘以下

加息及經濟前景未明，樓市交投跌，銀行年初為搶按揭生意，一度展開按揭戰，部分中小型銀行較大行遲加息，而大型銀行則多次上調按揭現金回贈搶客，銀行現金回贈一度升至高達3.15%，創歷史新高，直至第三季末才縮減至現時最高約2.2%水平。

展望明年，市場現時憧憬美國最快於明年3月開始逐步減息，而香港銀行或於第二季末至第三季跟隨下調P息，屆時實際按息或可重回4厘以下，加上政府早前的放寬按揭、減辣及輸入人才等措施利好作用慢慢顯現，樓市交投會回升。不過，由於預計按息明年未能回調至今年初的水平，轉按誘因大減下，明年轉按宗數或會大減30至40%，因而令到明年全年新取用按揭宗數或只按年微升，預計明年全年大約在5.5萬宗的水平。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣