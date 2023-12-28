道指升111點 期金上試2100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.54%，報100.92；港匯見7.8099；離岸人民幣(CNH)報7.1474；美元兌日圓處141.59；歐元報1.111，英鎊報1.2801。金價處2,079.49美元。布油報79.29美元，紐油報73.94美元。比特幣升2.1%，報4.34萬美元。道指期貨跌15點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水10點。

●道指收報37,656點，升111點或0.3%；標指收報4,781點，升6點或0.14%；納指收報15,099點，升24點或0.16%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,681點，升67點或0.41%。

●12月恒生指數夜期收報16,628點，跌29點，高水3點，成交9,110張。

●紐約期油收報每桶74.11美元，跌1.46美元或1.93%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.65美元，跌1.42美元或1.75%。

●紐約期金收報每安士2,093.1美元，升23.3美元或1.1%。

●英國富時100指數收報7,724點，升27點或0.36%；德國DAX指數收報16,742點，升35點或0.21%；法國CAC指數收報7,571點，升3點或0.04%。

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