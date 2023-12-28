耀才許繹彬：港股寄望明年首季　走勢還看內地數據

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，仲有4天2023年就會過去，而股票市場只剩下最後2個交易日，就會稍稍然過去。總括2023年全球股票市場，當然是「有人歡喜有人愁」同亦「這邊屢創新高，那邊就反覆下浸」；歡喜當然是指美國道瓊斯指數創下歷史新高，日股則創33年新高，連帶一直不被市場留意的台灣加權指數，亦在漫不經意下，創下歷史新高！投資了上述三地股票的投資者，相信今年一定是大豐收；相反，反覆下浸及令人增添憂愁的股票市場，相信不用多估，香港恒生指數一定是實至名歸。

恒指今年曾低見15,975點，創下13個月新低，走到最後倒數的2個工作天，仍只能在16,800點以下苦苦掙扎！在2023年內投資了港股的投資者，相信一點笑容都擠不出，無論在哪個價位入市，也是無功而返；就算投資在恒指龍頭大價股身上，到本年最後一個月，都是全部敗北，只能苦中作樂！

現階段大價股相繼被洗倉，依據歷史來說，尋底之旅可能到達尾聲；但今年港股自身確實有很多不爭氣的地方，明年第一季能否出現觸底回升的格局？還需看國內數據能否配合並為中港兩地股市帶來生機。