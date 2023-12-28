積金局：「懶人基金」帳戶達305萬　按年增一成

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金制度實施23年以來，其中一個重大改革就是由俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)，截至2023年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升一成。

她續稱，每十個強積金帳戶中，就有三個投資於DIS。投資於DIS的強積金資產有947億元，佔強積金總淨資產值9%。DIS的核心累積基金及65歲後基金3在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。DIS為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設，設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險三個特點。於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

另外，劉麥嘉軒又提到「積金易」平台是強積金制度實施以來最重大的改革，每當積金局參與不同國際會議時，不少與會者對此項目都深表興趣，當平台運作後，強積金將會是世界上少數率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作的制度之一，為其他私營退休金制度的電子化工作提供寶貴經驗及示範作用。

回顧過去一年，積金局代表參與了共15場國際及區域性的會議，包括由經濟合作與發展組織(OECD)和亞洲開發銀行研究所在印度舉行的亞洲區保險及退休儲蓄圓桌會議，以及國際退休金監管機構組織(IOPS)在津巴布韋舉行的年會暨私營退休金環球論壇等，藉此掌握私營退休金監管的最新國際趨勢，並應邀介紹強積金制度的最新發展。

劉麥嘉軒表示，積金局今年再度獲IOPS成員選出擔任執行委員會成員，而IOPS亦通過於2026年在香港舉行年會及工作會議，並且與OECD和積金局三方合辦私營退休金環球論壇，屆時會邀請來自80個國家及地區代表出席，連同其他國際組織及本地嘉賓，預計會有一千人參與。