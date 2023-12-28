【高盛推介】阿里巴巴繼續反彈　好淡部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(27日)從70元水平底部附近反彈，升約2.7%，今日(28日)早段倒跌後未幾反彈，現報74.3元，升約0.7%。日前據報指淘天集團董事長兼行政總裁吳泳銘宣布，將由6位年輕管理層將直接向吳泳銘報告部門事項。此外，有券商料淘天及阿里雲在吳泳銘領導下，將可進一步釋放協同效應及推動人工智能創新，並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉則於上周五錄得少量資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。

阿里購21564，行使價79.93元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.7倍，少數中期輕微價外。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.1倍，中期、輕微價外、活躍條款。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率7.0倍，近牛。

阿里牛63125，收回價60元，行使價58.5元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.6倍，中期、貼價。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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