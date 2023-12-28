【高盛推介】小米逆市倒跌　舜宇重上70元

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團昨日(27日)升約4.1%，今早(28日)則早段高見16.7元後逆市倒跌，現報16.06元，跌約1.6%。小米將於今日中午12時發表SU7汽車的官方實拍照，並將於下午2時於北京舉行小米汽車技術發表會，其董事長雷軍表示不會在是次發表會上公布產品上市消息。

舜宇昨日跌穿70元水平，跌約1.3%，今早反彈。早上高開約0.4%後重上70元水平，現報70.55元，升約1.9%。據中國信通院數據顯示，11月內地市場手機出貨量3,121.1萬部，按年增長34.3%。

觀察個股輪證資金流向，小米好倉於上周四錄得約110萬元資金流入後，上周五及昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。

舜宇方面，好倉及淡倉於昨日皆錄得小量資金轉向流入。

小米購21116，行使價18.9元，2024年09月25日到期，實際槓桿4.7倍，活躍條款、低面值、低街貨。

小米購19634，行使價16.9元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.0倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。

小米沽21046，行使價11.78元，2024年06月20日到期，實際槓桿6.0倍，行使價10元以上最高槓桿產品之一。

舜光購18764，行使價75.05元，2024年07月23日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、高敏感度。

舜光沽16315，行使價75元，2024年04月05日到期，實際槓桿3.8倍，3個月期以上產品最高槓桿。

瑞聲購19611，行使價19.02元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.2倍，價內。

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