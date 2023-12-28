鄧建初：港股輪流洗倉　明年有邊隻大藍籌可期？

股票市場有一特色，就是輪流炒上或炒落。前者是在上升趨勢中，先升龍頭、再升二線、然後雞犬皆升，才完成一個上升浪。反之下跌趨勢中，先插股仔，再跌二線，最後沽抗跌力較強之龍頭股。

不過現今市場已被扭曲，因金融戰爭而掀起的中概股拋售潮，驚濤駭浪，洶湧湍急。過往備受股民追捧之多隻明星股，跌至遍體鱗傷，近期更出現初哥常掛口邊的「浴缸理論」情境，即是輪流洗白白。

今年10月13日劍指京東揭開序幕，其業績公布只較市場預期略遜，眾大行立即同一時間一面倒唱淡，股價單日急挫近13%。11月15日再下一城，阿里第二季業績表現符合預期，大行卻突然重提一早已安排的馬雲家族信託旗下公司擬出售阿里持股的消息，並解讀為負面。股價先在即晚美股大跌，至翌日港股掛牌的阿里單日大插逾10%。

11月25日二不離三，輪到美團。第三季溢利按年大增62.4%，優於預期。然而大行重施故技，認為未來仍要燒錢，單日股價已大瀉逾12%，後來更每況愈下。上周五(12月22日)中箭的，是股價比較硬淨之股王騰訊。當日股價正在上漲，外資乘內地遊戲股執行政策細節出台，突然反手不問價追殺狂插，騰訊大瀉逾15%，由最高317元跌至最低263.6元，相距最多達53.4元。

四大天王股價大瀉的劇本似有雷同，不難令人想像到是有心人部署的行動，目的是削弱股民信心，打擊香港金融市場。然而，現時股價已跌至不合理水平，往後大跌空間有限。只是中港股市唇齒相依，要內地巿場持續反彈，港股才有望見底大幅回升。有信心之股民可採取分階段入市策略，來迎接明年大地回春的市況。相比京東及美團，騰訊及阿里較為穩陣。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)