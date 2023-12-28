陳永傑：明年首季樓市迎成交量小陽春　樓價上半年升5%

今年初，香港解除防疫措施，落實與內地及各國通關，香港經濟穩步復常，樓市首季亦即時靠穩回升，惟於加息周期下，交投難以報復式反彈，甚至掉頭下調，即使年初財政預算案將物業印花稅稅階擴闊，同時調低了相關印花稅率，交投亦未見大幅回升。幸好，美國加息行動結束，年內八次議息中，「四加、四不變」，最近三次更是連續按兵不動，可見息口見頂信號明確，更暗示明年大有機會減息，對樓市實屬好消息，加上十月底新一份施政報告為樓市三辣齊減，種種利好因素令沉靜多時的樓市重拾生氣，後市轉趨明朗。

2023年樓市收局看似不錯，多個利好消息相繼浮現，樓市前景正漸入佳境。美國聯儲局預告2024年有機會展開減息周期，港府亦推出新資本投資者入境計劃，間接推動租賃及買賣交投，買家入市動力定必提升，相信猶豫不決的準買家會加快落實置業決定，部分實力買家會把握樓價低位偷步入市，而農曆新年前後是樓市傳統旺季，預期樓市第一季即迎來成交量「小陽春」。事實上，樓市仍有辣可減，若香港經濟復甦步伐未如預期，政府有機會明年初或2月底財政預算案中，提出進一步減辣甚至全面撤辣，有機會帶動樓價從谷底反彈5%。

剛過去的聖誕假期，節日氣氛濃厚，但買家入市意欲不減，十大屋苑上周末錄得12宗成，創15周新高，聖誕4天長假亦錄得16宗成交，成交不俗。樓市持續好轉，各大發展商亦做好準備，積極部署來年推盤大計。市場統計下年首季有多逾7,000伙一手供應，當中以元朗區、長沙灣區及啟德新區為供應重鎮，而位處黃大仙的上車新盤亦率先披露下月登場，有意成為新一年頭盤。新盤百花齊放下，買家有選擇，準買家可對號入座。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑