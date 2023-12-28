道期牛皮　美匯跌穿101　美將公布失業數據

美匯指數報100.75；港匯見7.8152；離岸人民幣(CNH)升穿7.11水平，報7.1086；美元兌日圓報140.75；歐元處1.1119；英鎊報1.2817。金價報2,076美元。油價變動不大，布油報79.53美元，紐油處74.03美元。比特幣跌至43,055美元。道指期貨跌12點。

焦點數據：

21:30 美國申領失業救濟人數

21:30 美國11月零售庫存

23:00 美國11月成屋待完成銷售

-小米SU7電動車實拍照曝光，雷軍：目標媲美波子及Tesla。

-雷軍：小米汽車目標15至20年內成全球前五車廠，SU7已小批量量產。

-京東零售員工大幅加薪，呢個重點部門加幅達100%！

●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,954點，升40點或1.38%。

內地經濟：

●人行前副行長：金融開放與中央目標仍有差距。

●高盛大摩等料明年中國樓市續低迷，經濟難脫頹勢。

●社保基金推進以「戰略投資者」身份，參與上市公司非公開發行。

香港經濟：

●積金局：「懶人基金」帳戶達305萬，按年增一成。

外地經濟：

●晶片業趨樂觀，韓半導體產量增42%，出貨急飆8成。

●新加坡元旦起調高消費稅率至9%，應付人口老化及醫療成本升。

●利率飆升還債難！上半年南韓殭屍企業比例激增至44.8%。

企業消息：

●瑞信未發現員工不當行為，遭新加坡金管局罰2313萬。