道期牛皮 美匯跌穿101 美將公布失業數據
2023年12月28日 16:20
東網電視更多新聞短片
美匯指數報100.75；港匯見7.8152；離岸人民幣(CNH)升穿7.11水平，報7.1086；美元兌日圓報140.75；歐元處1.1119；英鎊報1.2817。金價報2,076美元。油價變動不大，布油報79.53美元，紐油處74.03美元。比特幣跌至43,055美元。道指期貨跌12點。
焦點數據：
21:30 美國申領失業救濟人數
21:30 美國11月零售庫存
23:00 美國11月成屋待完成銷售
●恒生指數重上七關，全日收報17,043點，升418點或2.5%，主板成交逾1,099億港元，碧服及中控齊漲逾7%。https://reurl.cc/D4gXXO
-小米SU7電動車實拍照曝光，雷軍：目標媲美波子及Tesla。
-雷軍：小米汽車目標15至20年內成全球前五車廠，SU7已小批量量產。
-京東零售員工大幅加薪，呢個重點部門加幅達100%！
●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,954點，升40點或1.38%。
內地經濟：
●人行前副行長：金融開放與中央目標仍有差距。
●高盛大摩等料明年中國樓市續低迷，經濟難脫頹勢。
●社保基金推進以「戰略投資者」身份，參與上市公司非公開發行。
香港經濟：
●積金局：「懶人基金」帳戶達305萬，按年增一成。
外地經濟：
●晶片業趨樂觀，韓半導體產量增42%，出貨急飆8成。
●新加坡元旦起調高消費稅率至9%，應付人口老化及醫療成本升。
●利率飆升還債難！上半年南韓殭屍企業比例激增至44.8%。
企業消息：
●瑞信未發現員工不當行為，遭新加坡金管局罰2313萬。