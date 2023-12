地監局就銷售境外樓花發出新執業通告

地產代理監管局就銷售香港境外未建成物業,於周四(28日)發出新執業通告,為持牌地產代理提供一系列須依循的指引,新通告將於2024年7月1日起生效,屆時取代2017年發出的相關舊通告。

地監局行政總裁韓婉萍表示,相對比舊通告,新通告內容更容易理解,並加入了一些新要求。例如,持牌地產代理必須取得由境外未建成物業所在地的執業律師(而非其他人士)發出的法律意見,當中涵蓋賣方及境外未建成物業的盡職審查及一些關鍵資料,如該境外未建成物業的批准用途及用途限制,以及是否有任何機制保障買方所支付的訂金或部分付款等。

此外,境外未建成物業的廣告及宣傳品中,必須載有一些須以指定方式呈示或展示的資料,當中包括監管局向消費者發出的雙語警告「To buy or not to buy non-local off-plan properties? Assess the risks before you buy! 境外樓花買唔買?計過風險先好買!」。

至於有關稅項、付款及財務安排,建議買方就其本身的情況而須繳納的稅項或徵費的類別及數額,尋求獨立專業意見。持牌代理不得作出任何按揭條款的保證,在買方支付任何款項之前,以書面方式告知買方款項是向誰繳付、付款的目的及款項是否可退還。

為了讓持牌人有充分時間為符合規定作好準備,新通告訂於明年7月1日生效。違反新通告的持牌人可能會遭受監管局的紀律處分,處分方式包括訓誡、譴責、罰款、在牌照上附加條件、暫時吊銷牌照及撤銷牌照。