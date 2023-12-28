【10年低位】沿海工廈大冧價　做價跌返2013年　慘過住宅！

近年本港工業區逐步轉型為商貿地區，並有不少新型工業大廈落成，部分更坐落沿海一帶，惟受經濟氛圍影響，該類物業價格都要大冧，甚至蝕賣。

中原(工商舖)工商部馬健邦透露，荃灣海盛路3號TML廣場18樓D01室，面積約1,833方呎，以約750萬港元交吉售出，而成交呎價約4,091元，重返2013年的10年前水平。

他指出，目前同幢大廈每方呎叫價普遍約5,000元或以上，與市場叫價相比，成交呎價差幅約20%。按市值租金計，該單位月租約3.3萬元，現時租金回報率約5.3厘。是次新買家為區內用家，向來有留意該廈的呎價走勢，今番因有感呎價低水，故即睇即入市。據了解，原業主於2014年3月以約730萬元購入，是次易手帳面獲利約20萬元，物業只升值約2.7%。該項目於2013年入伙。

馬續稱，毗鄰工廈亦同錄買賣成交。海盛路11號ONE MIDTOWN 16樓21室，面積約789方呎，以約315.6萬元連租約售出，呎價約4,000元，單位目前月租約12,500元，新買家可享回報約4.8厘。原業主於2016年8月以約348萬元購入，是次易手帳面蝕約32.4萬元，單位貶值約9.4%。

目前該廈放盤單位意向呎價最低約5,837元，即上述最新成交呎價低逾三成。呎租金水平近17元。該工廈於2012年入伙。