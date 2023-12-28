中國金茂合作發展杭州土地 另售西安潤茂股權
2023年12月28日 20:46
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中國金茂(00817)公布，公司全資附屬公司躍茂置業透過杭州產權交易所舉辦的公開掛牌程序以1,307,870元人民幣(下同)的代價認購味地道同等金額的新增註冊資本金。於2023年12月28日，躍茂置業與杭州發展、味地道及城昇置業簽訂交易文件，據此(1)躍茂置業同意向味地道增資1,307,870元，並取得味地道56.67%的股權；(2)躍茂置業同意按56.67%的股權比例受讓部分味地道股東借款債權，約5.0021億元。於味地道增資完成後，躍茂置業與杭州發展將分別直接持有味地道56.67%及43.33%的股權，及透過味地道分別間接持有城昇置業51%及49%股權，味地道及城昇置業將成為本公司非全資附屬公司。
躍茂置業在是次交易中所支付的味地道新增註冊資本金、債權轉讓對價款及利息(如有)預計合共不超過約5.0804億元。
而杭州發展於2023年7月18日透過公開競買程序以9.44億元的代價投得杭州地塊的國有土地使用權。該地塊位於杭州市上城區，為居住用地，佔地面積約30,679平方米，地上建築容積率1.1，計容建築面積約33,747平方米。
另外，中國金茂公布，於2023年12月28日，該公司、該公司全資附屬公司金茂華東與杭州
漫呈及深圳豫祿簽訂增資協議，據此金茂華東、杭州漫呈及深圳豫祿同意向西安潤茂分別增資5億元、4億元及9,000萬元。於潤茂增資完成後，該集團、杭州漫呈及深圳豫祿將分別持有西安潤茂51%、40%及9%股權，並透過西安潤茂及其全資附屬公司上海霄茂共同合作開發上海地塊。杭州漫呈及深圳豫祿此前向西安潤茂合計提供的合作意向金16.17億元將轉為對西安潤茂的股東借款。西安潤茂及上海霄茂仍為該公司的非全資附屬公司。
於2023年7月13日，西安潤茂透過公開競買程序以31.24億元的代價投得上海地塊的國有土地使用權。上海地塊位於上海市寶山區，為居住用地，佔地面積約34,434.9平方米，地上建築容積率2.5，計容建築面積約86,087.25平方米。