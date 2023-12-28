中國金茂合作發展杭州土地　另售西安潤茂股權

躍茂置業在是次交易中所支付的味地道新增註冊資本金、債權轉讓對價款及利息(如有)預計合共不超過約5.0804億元。

而杭州發展於2023年7月18日透過公開競買程序以9.44億元的代價投得杭州地塊的國有土地使用權。該地塊位於杭州市上城區，為居住用地，佔地面積約30,679平方米，地上建築容積率1.1，計容建築面積約33,747平方米。

另外，中國金茂公布，於2023年12月28日，該公司、該公司全資附屬公司金茂華東與杭州

漫呈及深圳豫祿簽訂增資協議，據此金茂華東、杭州漫呈及深圳豫祿同意向西安潤茂分別增資5億元、4億元及9,000萬元。於潤茂增資完成後，該集團、杭州漫呈及深圳豫祿將分別持有西安潤茂51%、40%及9%股權，並透過西安潤茂及其全資附屬公司上海霄茂共同合作開發上海地塊。杭州漫呈及深圳豫祿此前向西安潤茂合計提供的合作意向金16.17億元將轉為對西安潤茂的股東借款。西安潤茂及上海霄茂仍為該公司的非全資附屬公司。

於2023年7月13日，西安潤茂透過公開競買程序以31.24億元的代價投得上海地塊的國有土地使用權。上海地塊位於上海市寶山區，為居住用地，佔地面積約34,434.9平方米，地上建築容積率2.5，計容建築面積約86,087.25平方米。