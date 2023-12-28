北角半山高層三房售1170萬　較3年前高位回落26%

市況下滑，傳統豪宅區亦大幅跌價，北角半山聚龍閣套三房單位最新以1,170萬元成交，較同類型單位於2019年3月所錄得的高位，做價回落逾26%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達表示，北角半山聚龍閣高層C室，實用面積約752方呎，套三房連工人房間隔，最新以1,170萬元成交，呎價約15,559元，同類單位於2019年3月高位曾售1,590萬元，是次做價低420萬元，回落逾26%。

●中原林鎂欣指，堅尼地城泓都1座高層G室，實用面積約663方呎，套三房間隔，享海景，原先叫價1,650萬元，以1,568萬元成交，累減82萬元或約5%，呎價約23,650元，新買家為外區換樓客。

●中原鄭俊輝指，柴灣居屋樂軒臺3座低層C室，實用面積約564方呎，三房間隔，未補價第二市場以430萬元放盤，最終405萬元成交，累減25萬元，呎價約7,181元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園E座中層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以470萬元放售後約10個月後，獲專才客接洽，議價後以443.8萬元易手，呎價約11,835元。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園16座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以358萬元易手，呎價約8,306元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋唐明苑B座高層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，望山景，7月放盤叫價570萬元，累减60萬元，減幅逾10%，呎價約7,981元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳東港城1座高層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，原叫價約680萬元，減價約52萬元，以約628萬元售出，呎價約13,564元。

●中原徐可志稱，馬鞍山新港城12月暫錄約7宗買賣，比上月全月錄約12宗下跌，屋苑E座中層7室，實用面積約338方呎，兩房間隔，最初開價535萬元放售，最新以518萬元易手，呎價約15,325元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑C座中層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，望海景，原先叫價540萬元，放盤3個月，累減35萬元，未補價第二市場終以505萬元成交，呎價約8,403元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑12月暫錄3宗買賣，包括8座高層F室，實用面積約755方呎，套三房間隔，叫價約830萬元，議價後以828萬元易手，呎價約10,967元，新買家為換樓客。

●中原黃一峰稱，大圍名城本月暫錄6宗二手買賣，盛世3座南翼高層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，原先叫價約1,158萬元，日前議價後以1,060萬元獲承接，累減約98萬元，呎價約15,407元。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城40座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，獲上車客洽購，最終議價後以388萬元成交，呎價約12,763元，原業主於2021年以520萬元買入。

●世紀21奇豐袁麗詩指，房協沙田綠怡雅苑1座高層D室，實用面積約420方呎，一房間隔，望園景，放盤3個月，叫價500萬元，未補價第二市場以450萬元成交，減幅約10%，呎價約10,714元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆軒苑A座低層15室，實用面積約407方呎，兩房間隔，新買家為區內客，原業主有意換樓，已補價自由市場減價至283.8萬雨成交，呎價約6,973元。

●美聯鍾家豪指出，荃灣翠豐臺連錄成交，其中1座低層F室，實用面積約449方呎，9月底叫價約618萬元，減至約525萬元售出，呎價約11,693元。屋苑1座高層C室，實用面積約450方呎，則以約518萬元成交，呎價11,511元。

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