黃大仙新盤擬向重建戶設特別折扣 周四錄8宗一手成交
2023年12月28日 22:02
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黃大仙新盤的銷售部署進入最後直路，預告下周上載樓書，並將研究向重建戶提供特別折扣。另周四(28日)新盤市場暫錄約8宗成交。
●黃大仙薈鳴研推重建戶特別折扣
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周四(28日)公布將於下周上載樓書，部署農曆新年前展開銷售。該公司執行董事程德韻表示，正考慮為資助房屋申請者提供特別付款計劃，有機會下周公布首張價單。自項目推出市場至今，已接獲逾300宗查詢。宏安營業及市務部高級經理陳永盟稱，會研究為項目原址重建戶及市區重建戶提供特別折扣。
●西南九龍維港滙夥四大代理推優惠
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，今年至今(28日) 已售出260伙，套現逾59億元。發展商最新公布，由即日起至1月14日期間，經四間代理行選購樓盤三房及四房單位，可獲價值約1.68萬港元的各項禮券。
●將軍澳海茵莊園單日錄兩宗成交
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周四(28日)錄得兩宗成交，套現逾1,134萬元。包括1座25樓B6室，實用面積214方呎，開放式間隔，成交價395萬元，呎價約18,372元。另一伙為1座22樓A8室，實用面積428方呎，兩房間隔，以739.1萬元成交，呎價約17,269元。
●大埔白石角University Hill第2A期兩房呎價約18,298元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周四(28日)售出漾景閣第5A座的9樓B2室，實用面積452方呎，兩房連儲物室間隔，成交價827.06萬元，呎價約18,298元。
●啟德維港1號連沽兩伙 共涉逾1,593萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(28日)錄得兩宗成交，共涉逾1,593萬元。包括2B座2樓C室，實用面積459方呎，兩房間隔，以918.6萬成交，呎價20,013元。同時，2B座5樓B單位，實用面積329方呎一房，成交價674.9萬元，呎價約20,514元。
●天水圍YOHO WEST一房售406萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周四(28日)以406.61萬元售出第3B座27樓B3室，實用面積286方呎，一房間隔，呎價約14,217元。
●屯門OMA by the Sea三房連車位呎價約13,163元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周四(28日)透過招標售出三房單位，為第2座10樓A1室，實用面積942方呎，設有梗廚及工作間，連同1個車位以1,240萬元成交，呎價約13,163元。連同上述成交計，該盤於本月內累計賣出5伙，套現逾5,517萬元。