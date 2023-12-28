黃大仙新盤擬向重建戶設特別折扣　周四錄8宗一手成交

黃大仙新盤的銷售部署進入最後直路，預告下周上載樓書，並將研究向重建戶提供特別折扣。另周四(28日)新盤市場暫錄約8宗成交。

●黃大仙薈鳴研推重建戶特別折扣

●西南九龍維港滙夥四大代理推優惠

●將軍澳海茵莊園單日錄兩宗成交

●大埔白石角University Hill第2A期兩房呎價約18,298元

●啟德維港1號連沽兩伙 共涉逾1,593萬元

●天水圍YOHO WEST一房售406萬元

●屯門OMA by the Sea三房連車位呎價約13,163元