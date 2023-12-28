美股全線向上　蘋果公司復賣Apple Watch升近1%

儘管美國就業有降溫苗頭，美股3大指數周四早段全線向上，道指升20點，報27,676點；標指升5點，報4,787點；以科技股為主的納指升31點，報15,132點。

港股夜期跌3點，報17,152點，高水108點。

聯儲局最新《褐皮書》地區經濟報告顯示，其旨在遏抑通脹的貨幣緊縮政策正使經濟活動減慢，企業來年勢減少招聘，證據包括費城聯儲銀行轄區一項製造業招聘預期指數處於2009年之後最弱水平；紐約聯儲銀行轄區服務業增聘人手的意欲為3年內第二低，製造業更是2017年3月後最低；達拉斯聯儲銀行的調查發現，30%左右德州製造企業認為當前人手「理想」，比率較年初高7個百分點，約15%稱「人手過多但未擬裁員」，比率較1月高兩倍。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)兩款Apple Watch被判侵犯Maximo血氧監測技術專利一案又有新進展，Apple提出上訴後不久即獲准繼續在美國售賣有關產品。Apple股價周四早段升0.76%。

另外，把加密貨幣投資列為發展策略的軟件公司微策略(MicroStrategy)披露，11月30日至12月26日期間再掃14,620枚比特幣(Bitcoin)，均價約42,110美元，即斥資約6.15億美元(約48.02億港元)，迄今已持有近18.92萬枚比特幣，成本約59億美元。

微策略股價周四升0.79%，但今年已隨加密貨幣「翻生」而累飆逾3倍；券商認為，微策略是堅信比特幣是價值儲存的重要工具，並非短炒，可繼續用來捕捉比特幣價格走勢。