東方日報B1：中港股強勢反彈　恒指重越萬七關

內地機關繼續為提振市場信心而全力發功，適逢美元受壓使人民幣顯著轉強，加上臨近年底有資金流入「粉飾櫥窗」，中港股市周四走強，恒生指數在期指結算日收升418點，報17,043點，為本月首次在萬七點關以上收市，全日成交增10.69%至約1,100億元；內地A股3大指數全線上揚，而北向資金更錄得淨流入135.58億元人民幣，為7月28日以來最多。

恒指早段升幅曾收窄至19點，其後隨A股做好抽升，一度漲461點，高見17,086點，收市升2.52%，兩日累彈703點或4.3%。國企指數揚161點或2.87%，收報5,764點；科技指數升124點或3.41%，收報3,763點。「北水」淨賣出19.65億元。

中港股市今年欠佳，官方頻「出手」或「出口」以提振市場信心。內地財政部長藍佛安表示，中國經濟明年機遇大於挑戰，有利條件強於不利條件，完全有信心、能力、條件完成全年經濟社會發展預期目標任務，「為明年發展打下良好基礎」。財政部門將進一步加強政策支持和資金保障，以提供政策精準性及針對性，推動經濟質量提升。

社保基金會股權資產部主任王智斌亦指出，近期在中國證監會支持下，社保基金會正在把握以戰略投資者身份，參與上市公司非公開發行，進一步打開投資空間，為資本市場注入長期資金，支持市場發展。

值得留意的是，財政部和人力資源社會保障部早前已向公眾徵詢，將符合條件的直接股權投資、產業基金、包括創業投資基金在內的股權投資基金等，納入社保基金投資範圍，並新增股指與國債期貨、股債期權等衍生工具，允許社保基金使用相應工具套期保值，擴闊可投資工具。

內地最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津昨稱，各類金融犯背後，資金掮客(中介)、技術黑客、股市「黑嘴」、造假中介等黑色、灰色產業鏈問題日益凸顯，全鏈懲治金融犯罪及關聯犯罪是未來重要方向，下一步還會嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券等罪。

如何整治「黑嘴」尚待觀察，但人民幣兌每美元在岸價(CNY)曾升穿7.1，高見7.0989，漲416點子，直逼早前的5個月高位，吹起外資回流的順風，滬綜指升1.38%，收報2,954點；深成指漲2.71%，收報9,441點；深圳創業板指數更升3.85%，收報1,879點。滬深兩市成交亦升至8,844.19億元人民幣。

中國人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會後的公告重申，堅決防範匯率過度調整、單邊預期形成且自我強化，讓人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。跟第3季會議公告相比，一方面保留了「要加大已出台貨幣政策實施力度」，一方面添上「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效」。