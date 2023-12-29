鄧聲興：內地遊戲產業易受政策影響

國家新聞出版署近日起草《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，新增的部分條款較此前監管覆蓋範圍更廣且監管力度更為嚴格，衝擊行業及相關投資信心。

目前內地人均年遊戲消費僅逾400元人民幣，參考2022年中國人均國內生產總值(GDP)僅佔0.5%，相較吃穿住行佔比較低，表明國民人均遊戲消費不高且消費多屬合理範圍。因此，料設定充值限額或出於未成年保護及促進理性消費等意圖，但如充值限制範圍覆蓋成年用戶，則應再做斟酌。

監管新規細可作微調

對每日登錄、首充及連續充值等的限制，雖對遊戲公司的新用戶獲取、獎勵機制及用戶留存度及付費比率等有一定影響，但相關模式有一定替代性，故預期對當前遊戲商業模式影響較小。監管措施一旦實施，或對遊戲公司及特別是高ARPU(每用戶平均收入)類遊戲收入及現金流產生影響，建議對實際各類遊戲用戶消費能力、習慣及營運情況等進一步研究及徵詢意見後再做細化，投資者宜理性關注最終落實情況及實際影響程度。總體來看，內地遊戲產業長期增長仍受政策影響較大，板塊估值提升仍須政策扶持。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)