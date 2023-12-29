彭偉新：港股明年可望穩中求進

環球經濟經歷了今年的波動，美國聯儲局在12月的議息會議暗示息口已見頂，市場預期明年將會是開始減息，隨即引爆樂觀投資情緒。美股於12月第二周開始再創歷史新高，大量資金由債市及貨幣市場基金流入美股基金。港股同樣受惠，恒生指數由全年低位15,972點觸底反彈，本周假後復市連升兩日，昨重上17,000點關口。市場預期全球息率見頂下，港股明年的投資環境相信會較今年有所改善。

雖然投資市場上的風險的確有所下降，但回暖程度並不明顯，尤其是內地經濟復甦速度不似預期，然而，只要內地經濟明年能維持單位數增幅，對港股亦會帶來正面支持作用。

息口回落 科技股看升

現時預測恒指全年會維持約7,000點波幅，由於欠缺外資參與，港股全年的日均成交額相信仍然未能重返1,200億元，預期資金只會集中在個別有主題及有政策推動的板塊上。在明年，有一些主題值得投資者留意，包括息口回落及電動車產業發展。

另方面，今年12月中上海政府再度推出支持電動車行業發展的政策，而在過去10年間內地所推出的政策已由補貼轉為首置的稅務減免，令大量內地居民已轉購新能源汽車。雖然目前國產新能源汽車已佔全球新能源汽車產量近六成，惟新能源汽車佔內地汽車保有量只有約5%，因此存在很大發展空間。

新能源車股受惠國策

內地能源蘊藏量以煤炭為主，而推動傳統汽車的石油蘊藏量相對較少，因此，發展新能源汽車是未來的政策方向。即使內地新能源車股的估值已較一年前上升超過一倍，但在政策的扶持下，新能源汽車股依舊不缺上升空間，投資者需要留意的是入市時機。隨着有海外資金的投入，內地新能源車的增長相信會以較快速度上升，有望支持內地新能源車股估值持續提升。

由於投資市場短線仍然反覆，特別是美國真正減息時間未定，預期明年初港股整體尚走勢未有單一方向，投資者仍要為市場的風險做充足準備。

香港股票分析師協會理事 彭偉新