C-LINK SQ收購內地互聯網醫院及實體門診業務

透過合約安排，天津市盛濟企業管理(外商獨資企業，為目標公司的間接全資附屬公司）將有效控制綜合聯屬實體(即天津瑞津保網絡科技、盛濟(天津)綜合門診部及天津盛濟互聯網醫院)之財務及營運及享有其產生之經濟權益和利益。綜合聯屬實體主要從事互聯網醫院業務及提供實體門診服務。於股份購買協議項下之收購事項完成後，綜合聯屬實體將成為公司之間接全資附屬公司。

通過收購從事互聯網醫院及實體門診服務業務的醫療機構，公司將獲得涵蓋數字及實體醫療保健的全面服務，並為公司提供一個現成的平台，以進入互聯網醫院市場並利用其增長潛力。同時，實體門診服務亦為業務提供有形的補充。此外，收購事項可使集團從擴大的客戶基礎中，為其現有及新客戶提供一站式保險及醫療保健服務。