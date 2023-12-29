C-LINK SQ收購內地互聯網醫院及實體門診業務
2023年12月29日 07:26
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C-LINK SQ(01463)宣布，收購盛濟投資(目標公司)的100%股權，代價4.74億元，將按發行價1元，相當於昨日收市價，分別向鄒程及樂羨發行2.84億股及1.89億股代價股份支付，代價股份佔公司擴大後股本16.5%。於完成日期，鄒程及樂羨將分別持股9.9%及6.6%。
透過合約安排，天津市盛濟企業管理(外商獨資企業，為目標公司的間接全資附屬公司）將有效控制綜合聯屬實體(即天津瑞津保網絡科技、盛濟(天津)綜合門診部及天津盛濟互聯網醫院)之財務及營運及享有其產生之經濟權益和利益。綜合聯屬實體主要從事互聯網醫院業務及提供實體門診服務。於股份購買協議項下之收購事項完成後，綜合聯屬實體將成為公司之間接全資附屬公司。
通過收購從事互聯網醫院及實體門診服務業務的醫療機構，公司將獲得涵蓋數字及實體醫療保健的全面服務，並為公司提供一個現成的平台，以進入互聯網醫院市場並利用其增長潛力。同時，實體門診服務亦為業務提供有形的補充。此外，收購事項可使集團從擴大的客戶基礎中，為其現有及新客戶提供一站式保險及醫療保健服務。