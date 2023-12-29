美股個別發展　油價挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.22%，報101.21；港匯見7.8114；離岸人民幣(CNH)報7.1192；美元兌日圓處141.42；歐元報1.1067，英鎊報1.2732。金價處2,066.53美元。布油報77.52美元，紐油報72.01美元。比特幣跌1.6%，報4.27萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報37,710點，升53點或0.14%，又創新高；標指收報4,783點，升1點或0.03%；納指收報15,095點，跌4點或0.02%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,562點，跌50點或0.31%。

●1月恒生指數夜期收報17,085點，跌70點，高水41點，成交14,259張。

●紐約期油收報每桶71.77美元，跌2.34美元或3.16%；倫敦布蘭特期油3月合約收報每桶77.15美元，跌2.39美元或3%。

●紐約期金收報每安士2,083.5美元，跌9.6美元或0.46%。

●英國富時100指數收報7,722點，跌2點或0.02%；德國DAX指數收報16,701點，跌40點或0.24%；法國CAC指數收報7,535點，跌36點或0.48%。

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