羅傑斯：市場即將崩潰　經濟災難殺到　想沽空七大科技股

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)最近接受外媒訪問時警告，資產價格將暴跌，經濟災難將會出現，又計劃在時機成熟時透過沽空特斯拉(Tesla)和英偉達(Nividia)等股市寵兒獲利。

他指，「債券是泡沫，許多國家的房地產都是泡沫，股票正準備迎來泡沫。」他預計經濟將陷入痛苦的衰退之中，因而拋售許多股票及債券，但他仍未沽空，「因為最後往往會出現暴跌，事情會變得非常瘋狂。」

他又列舉即將面臨崩潰的警告信號，包括今年推高主要股指的少數股票，以及新手投資者向身邊所有朋友吹噓炒股賺錢有多麼容易。

羅傑斯表示，急不及待想沽空七大科技巨頭(Magnificent Seven)，包括蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Meta、Tesla及英偉達。他又指，最好就是沽空那些最後高飛的股票。「那些表現極好，且價格非常昂貴的股票，我希望下次夠聰明，可以沽空這些股票。」

81歲的羅傑斯也預測，由於債務規模不斷膨脹，美國經濟很快就會陷入困境。「我懷疑明年情況不會像現時那麼好。」他指，不確定未來是否會出現經濟衰退或溫和下滑，但擔心的是，自2008年金融危機以來，經濟並未出現長期衰退，而且自那時以來，全球債務負擔不斷激增。「下一個問題一定是我一生中最嚴重的問題，因為債務多到令人難以置信。」

羅傑斯建議投資者持有貴金屬，因為在恐慌時期，貴金屬往往比其他資產更保值。「每個人床下底都應該放些金銀。農民都知道，遇到大災難時，衣櫃內最好備點金銀，我也準備了一些。」

他也預測，大幅降溫的通脹將重新加速至令人痛苦的水平。此外，他又指摘美國聯儲局根本不知道自己在做甚麼，並斥責在過去一個世紀，除了幾位央行領導人之外，其他人都是無知的「官僚及學者」。