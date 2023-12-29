Trip.com香港站全年預訂量增1.1倍　短途旅行為主

平均而言，每位Trip.com香港站用戶乘坐1.7次航班出境，每人平均出遊總行程達3,023公里，相當於圍繞香港六圈。而出遊最多的年齡階層為介乎23至34歲的Gen Z和千禧世代。根據航班預訂數據，短途旅行仍然是港人的首選，而最受歡迎的目的地與疫情前相同，分別為台北、曼谷、東京、首爾、大阪。

自今年1月跨境高鐵服務恢復通車以來，從香港前往內地各大城市的旅客人數顯著增加。據航班和高鐵預訂數據，香港旅客前往內地城市頭五位分別為廣州、深圳、汕尾、上海和東莞。

入境旅遊情況方面，除內地和澳門外，今年訪港旅客主要來自亞洲各個地區，包括泰國、新加坡、日本和韓國。儘管馬來西亞和菲律賓在疫情前並不在十大旅客來源地之列，但現在已成為香港的主要入境旅客來源地。

香港的豪華酒店，如瑰麗酒店、瑞吉酒店、麗思卡爾頓酒店、港島香格里拉酒店和文華東方酒店的需求量較大。與其他星級酒店類別相比，五星級酒店的增長率更強勁，按年增長 42%，而其他星級酒店按年增長27%。