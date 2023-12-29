【高盛推介】騰訊倒跌守穩290元
2023年12月29日 12:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(28日)重上290元水平，升約2.8%，今日(29日)早段高見295.8元後升幅收窄並倒跌。現報290元，升約1%。騰訊公布，昨日於聯交所回購345萬股，涉資約10.02億元。有券商指今年12月批准版號按月增加，及料監管機構將繼續支持國產遊戲發展，並看好騰訊後市表現。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五錄得約9,480萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約2,600萬元資金流入後，本周三及本周四亦獲資金轉向沽出。
騰訊購20417，行使價360.2元，2024年05月28日到期，實際槓桿9.0倍，中年期、高槓桿。
騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.9倍，長年期、貼價、低面值。
騰訊購22321，行使價300元，2024年07月02日到期，實際槓桿5.0倍，今天新上市。
騰訊牛57390，收回價260元，行使價257.2元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿6.6倍，中年期、輕微價外。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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