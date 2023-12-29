風光不再？哈佛MBA畢業生就業率5年最低

外媒報道，根據美國哈佛商學院(Harvard Business School)報告，今年找工作的73% MBA應屆畢業生中，86%已接獲錄取通知，不過2022年這比例為95%，2021年更高達96%。這家著名商學院的畢業生就職比例降至5年多以來最低水平，顯示就連高學歷求職者也面臨招聘需求放緩。

報道指，該數據發布之際，愈來愈多迹象顯示，傳統上招聘大量MBA畢業生的多個行業，包括諮詢、審計及科技公司，都放緩招聘步伐。不少企業今年發出延期聘用通知，在經濟不確定時期，安排新員工在幾個月後才開始入職。

會計師行安永(EY)等公司把一年前收到聘用通知的畢業生的入職日期推遲，進一步減少今年對新增員工需求。由於有客戶取消諮詢項目，而且併購交易市場仍低迷，安永及其他大型會計師行都已裁員。此外，加入麥肯錫(McKinsey)或波士頓顧問公司(BCG)等顧的畢業生，其起薪點被維持在去年水平。

另一著名學府史丹佛大學(Stanford University)，在今年找工作的62% MBA應屆畢業生中，71%畢業時接到錄取通知，89%在三個月內獲得。