【高盛推介】滙豐連升6日後無升跌　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股日前連升6日，當中昨日(28日)升約1%，今日(29日)早段低見62.75元後跌幅收窄，現報63.15元，無升跌。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場分別回購299.68萬及337.28萬股，共涉資約4.01億港元。有券商指在歷史加息周期中，香港銀行整體能夠取得較好的絕對收益與相對收益。並指滙控表現明顯好過本地銀行，維持「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約70萬元。

滙豐購20801，行使價68.05元，2024年06月25日到期，實際槓桿13.3倍，中期、輕微價外。

滙豐購22267，行使價64.93元，2024年05月22日到期，實際槓桿12.4倍，貼價。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿19.3倍，低面值、高槓桿。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率8.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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