商務部：明年續促消費　發展數碼、綠色、健康及國潮消費

內媒報道，商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，今年「消費提振年」系列活動取得成效，將2024年定為「消費促進年」，堅持「政策+活動」雙輪驅動，突出重點品類、節慶時令等，打造更多商旅文體融合消費新場景。同時，大力發展數碼消費，擴大綠色、健康和國貨「潮品」消費。

他又說，商務部會全鏈條促進汽車消費，鼓勵汽車更新，組織開展新能源汽車下鄉，提擴大二手車流通；促進汽車賽事、房車露營等汽車後市場發展。

外貿方面，商務部對外貿易司司長李興乾指出，世界經濟復甦勢頭不穩、動能不足，令外需持續疲弱，但中國仍保持國際市場份額基本穩定，體現經濟的韌性。明年面臨的困難，包括外需走勢難以預料，非經濟因素變量增多，地緣政治因素或外溢至經濟貿易領域，全球貿易壁壘明顯增多。

商務部國際經貿關係司司長余本林指，中國已與29個國家和地區簽署22個自貿協定，覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲和歐洲。 余本林說，2024年將繼續擴大面向全球的高標準自貿區網絡，着力以負面清單方式，全面推動服務貿易和投資擴大開放，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)和《數字經濟夥伴關係協定》(DEPA)。