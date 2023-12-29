李開復：內地AI行業料經歷大洗牌　美國以外市場藏機遇

內媒報道，著名華裔人工智能(AI)專家李開復表示，中國在AI領域的競爭仍處預選賽階段。他預計行業經歷大洗牌，最終只有幾個大贏家，部分企業可能會體面地退出，但大多數會半途而廢，或者轉向更實際的目標，例如為特定行業構建應用及解決方案。至於通過考驗的公司將邁向下一階段，即如何增加收入，並實現盈利。

身為專門投資扶助初創的創新工場董事長兼行政總裁，李開復旗下研發AI模型的零一萬物，不用8個月就躋身獨角獸行列，完成新一輪融資後，估值超過10億美元，並且在上月發布預訓練大模型Yi-34B。

被問到中國AI初創公司及投資者表示，中國將開發自己的生態系統，李開復指，不想看到平行宇宙出現，更傾向於在全球展開競爭，不過承認無法完全掌控自己的命運。他提到，目前美國市場對中國軟件存在不公平偏見，是不得不面對的現實。美國公司不會購買他們的專有模型，他們亦不會白費功夫。

李開復認為，中國顯然蘊藏着巨大機遇，中國公司亦可能進入其他地區。他指，大語言模型是在數據基礎上進行訓練，數據伴隨偏見、意識形態和價值觀的問題，美國的價值觀在某些國家並不受歡迎，甚至不被接受。中國以外，中東是另一個可能希望以不同方式思考問題的地區，會導致各國希望對他們的模型有更多控制權。

他認為，有機會為不同國家構建不同特殊模型，而硅谷公司不會願意做，因為他們覺得自己的價值觀是正確的價值觀，希望更多人能夠接受並融入其中。而且，為不同市場構建不同的大模型，需要大量的工程工作，硅谷公司不願意開發這類模型。

對於美國限制向中國出口先進半導體技術，李開復指，他們的晶片庫存夠用18個月，是在限制措施出台前購買。他們正努力研究如何使用中國晶片，但並不容易，因為對中國晶片進行程式設計，不是他們熟悉的領域，但如果必須這麼做，亦會勇敢接受挑戰。他指，中國工程師有能力、有決心，可以出色應對這種被認為艱巨的工程挑戰。