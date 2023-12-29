【跌足兩年】代理樓價指數連跌6周　今年累挫5.22%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報148.59點，按周跌0.52%。反映12月5日恒生指數急挫，創近13個月新低當周市況，本地經濟疲弱，樓價跌勢持續，CCL連跌6周共3.48%。指數創356周(近7年)新低，重返2017年2月底時水平。

2023年全年CCL跌5.22%，指數比同年4月168.40點高位累跌11.76%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌22.34%。

本周CCL已到達148點目標水平，樓價調整未完，相信短期CCL繼續向下。在近期利率見頂及憧憬減息，以及政府推出投資移民計劃的正面消息刺激下，樓價跌幅有機會收窄，展望2024年新春前CCL目標下試146點，現時只差2.59點或1.74%。12月24至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2024年1月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報149.00點，按周跌0.51%。CCL(中小型單位)報147.61點，按周跌0.39%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌3.40%及3.53%，同樣重返2017年2月中時水平。CCL(大型單位)報153.54點，按周跌1.06%，重返2017年5月中時水平。

四區方面，港島CCL_Mass報149.72點，按周跌1.50%，重返2016年9月底時水平。九龍CCL_Mass報142.29點，按周跌0.93%，重返2017年1月初時水平。新界東CCL_Mass報161.33點，按周跌0.63%，重返2017年3月底時水平。九龍及新界東樓價齊跌6周，分別累跌3.85%及4.89%。新界西CCL_Mass報139.95點，按周升1.26%，仍處於2017年4月底時水平。

以公布日期計，2023年全年CCL跌5.22%，CCL Mass跌4.68%，CCL(中小型單位)跌4.61%，CCL(大型單位)跌7.87%，港島跌3.96%，九龍跌5.63%，新界東跌5.11%，新界西跌3.76%。