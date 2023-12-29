道期升58點　油價微揚

美匯指數報101.12；港匯見7.8116；離岸人民幣(CNH)報7.0974；美元兌日圓報141.41；歐元處1.1077；英鎊報1.2753。金價報2,072.21美元。油價升0.5%，布油報77.58美元，紐油處72.08美元。比特幣跌至42,360美元。道指期貨升58點。

-外遊注意！機師因病缺勤，國泰主動取消個別航班。

-星空華文曾瀉近4成觸發市調機制，一年禁售期屆滿

-優必選：看好明年市場前景，維持一定研發投入。

-優必選首掛高收0.94%，每手僅賺42.5元。

-車股普遍向好，恒大汽車曾漲近20%。

-小米電動車SU7亮相股價反跌，可能與雷軍一席話有關...

-吉利李書福：今年總銷量料逾280萬輛，按年增20%以上。

-據報吉利旗下極氪明年第三季起向新加坡客戶交付。

內地經濟：

●人民幣7個月最強，每百港元兌90.8，分析料明年突破7算。

●內地推動「中國製造」打造高端品牌，提升國際競爭力。

●外資今年淨買入A股僅443億人幣，勢創新低。

●持新版永久居留證外國人准網上開A股帳戶。

●李開復：內地AI行業料經歷大洗牌，美國以外市場藏機遇。

香港經濟：

●Trip.com香港站全年預訂量增1.1倍，短途旅行為主。

外地經濟：

●越南經濟強勁，上季GDP增長6.72%超預期。

●強勢畢現！日股料創安倍經濟學衝擊以來最佳年度升幅。

●美股強勢存暗湧，美銀：投資市場面臨9大黑天鵝。

●羅傑斯：市場即將崩潰，經濟災難殺到，想沽空七大科技股。

●風光不再？哈佛MBA畢業生就業率5年最低。

●全球首位身家突破1000億美元女性！來自法國護膚品牌？

企業消息：

●英偉達推中國版顯示卡，性能減少10%。

●華為：預計2023年銷售收入逾7000億人幣。