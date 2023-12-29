道期升58點 油價微揚
2023年12月29日 16:17
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美匯指數報101.12；港匯見7.8116；離岸人民幣(CNH)報7.0974；美元兌日圓報141.41；歐元處1.1077；英鎊報1.2753。金價報2,072.21美元。油價升0.5%，布油報77.58美元，紐油處72.08美元。比特幣跌至42,360美元。道指期貨升58點。
●港股2023年最後一個交易日收市。恒指高開後偏軟，午後跌勢持續，全日計升3點，收報17,047點；全年累跌2734點或13.8%，為連跌4年，創史上最長跌浪，且是連續3年跌幅超過10%，為2000至2002年後首次。https://reurl.cc/803M5y
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●滬深三大指數在今年最後一個交易日高收。滬綜指收報2,974點，升20點或0.68%；深成指報9,524點，升83點或0.89%；創業板指數報1,891點，升11點或0.63%。全年計，滬綜指、深成指、創業板指數分別下跌3.7%、13.5%、以及19.4%。https://reurl.cc/XqWM5g
內地經濟：
●人民幣7個月最強，每百港元兌90.8，分析料明年突破7算。
●內地推動「中國製造」打造高端品牌，提升國際競爭力。
●外資今年淨買入A股僅443億人幣，勢創新低。
●持新版永久居留證外國人准網上開A股帳戶。
●李開復：內地AI行業料經歷大洗牌，美國以外市場藏機遇。
香港經濟：
●Trip.com香港站全年預訂量增1.1倍，短途旅行為主。
外地經濟：
●越南經濟強勁，上季GDP增長6.72%超預期。
●強勢畢現！日股料創安倍經濟學衝擊以來最佳年度升幅。
●美股強勢存暗湧，美銀：投資市場面臨9大黑天鵝。
●羅傑斯：市場即將崩潰，經濟災難殺到，想沽空七大科技股。
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企業消息：
●英偉達推中國版顯示卡，性能減少10%。
●華為：預計2023年銷售收入逾7000億人幣。