京東告阿里「二選一」案一審勝訴 獲賠10億人幣

內媒報道，北京市高級人民法院對京東指控浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓科技有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司「二選一」案作出一審判決，認定其濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償10億元人民幣。

對指，京東回應指，判決屬反抗「二選一」壟斷行為的一次裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性性時刻；阿里則稱尊重法院的判決結果。

「二選一」是指商家只能在阿里與京東之間二擇其一。兩者鬥爭事緣於2012年，阿里恐遭當時在家電及數碼行業佔據一半市場以上的京東打壓，於是利用入股蘇寧來補全自己於家電市場的弱項。

在2013年，天貓開始針對京東要求服裝類商戶「二選一」，其後年年加大壓力，打擊京東的服裝類業務。另一方面，2015年崛起的拼多多，亦於2018年受淘寶打壓，迫使服裝類商家二選一。

不過，京東亦非「善男信女」，曾有報道指其要求平台上的商家提供比競爭對手更多促銷及優惠。2017年，京東更以「天貓濫用市場支配地位逼商戶二選一」，將天貓告上法院，隨後將唯品會及拼多多申請列為起訴一方。