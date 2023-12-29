老虎國際：料明年資本市場回暖　續增科技研發投入

本港券商結業潮未止之際，有互聯網券商逆市在港投資。老虎國際首席財務官曾慶飛表示，香港是集團未來重點發展的市場，雖然對比其他同行是後來者，但看好本港投資者群眾大，而且投資習慣多元，相信仍有發展空間，未來亦會繼續其國際拓展計劃，惟明年主要在現有市場深耕，未有明確進軍新市場的目標。

他坦言，宏觀市場環境較不明朗，但相信明年資本市場會回暖，而集團會持續投入在科技研發，讓其交易應用程式貼合投資者需求，以提升用戶的使用體驗，從而獲得更多的市場份額。

他指出，集團第三季業務表現穩健增長，全球入金客戶淨增長約2.6萬，而淨入金超過15億美元，當中有十數百分比來自香港市場，可見用戶質素理想，強調集團的投入「不是亂花錢」，而是有針對性地爭取「優質客戶」，而香港團隊現有逾30名員工，會根據業務、產品發展再擴展團隊規模。

海外市場方面，曾氏指，一直有留意不同市場的發展潛力，會否進軍新市場，會考慮當地市場的大小、競爭環境等，目前已在新加坡、澳洲、紐西蘭等地開展業務。同時透露，新加坡有三分之一人口用過集團平台，惟集團認為滲透率可以再加強，明年會繼續在當地拓展。