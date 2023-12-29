今年十大屋苑成交累錄1869宗　按年跌18%

今年樓市表現遜色，二手買賣非常淡靜，中原指出，2023年十大屋苑共錄約1,869宗成交，按年下挫約18.4%，創2006年有紀錄以來新低，樓價亦幾乎全線下挫。

若單計12月，該批屋苑錄約118宗買賣，按月下跌約4.1%，連續兩個月報跌。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市二手成交強差人意，自首季後交投持續淡靜，政府雖於今季推出不同減辣措施救市，惟成效需時，期望明年政府持續徹減辣招，在息口見頂下，若美國開始減息，樓市轉勢機會極大，預計明年首季成交量將率先出現小陽春。

將軍澳新都城為今年交投跌幅最大屋苑，暫只有約136宗成交，較去年勁跌約43.1%，期內平均實用呎價則輕微下跌約0.4%，最新報約14,116元。

其次買賣跌勢最急為沙田第一城，全年錄約218宗成交，按年大減約38.4%，成交量屬有紀錄以來新低，中原伍錦基表示，屋苑本月則錄約11宗成交，與上月的12宗相若，平均實用呎價約12,471元，則按月再跌約4.8%，全年計則大減約14.1%，現時買家主力入市低市價筍盤，業主要進一步擴大議價空間才有承接。

另外兩個新界指標屋苑東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊，今年二手交投亦按年急挫約22%及20.7%，分別錄約110及288宗。該行伍耀祖表示，同區新盤低價出擊，加上聖誕新年檔期屬傳統淡季，12月嘉湖山莊錄18宗買賣，較11月跌約35.7%，平均實用呎價約8,297元，全年跌約14%，創7年低位，相比2021年高位，跌幅更達約29%。

此外，茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園兩個九龍盤，2023年交投量均跌逾一成。該行洪金興表示，麗港城本月僅錄得4宗成交，按月大跌逾六成，全年則錄得142宗成交，較去年下跌約11.3%，平均呎價亦挫約9%至約11,085元，創7年新低。

中原袁顯岸亦稱，黃埔花園全年累錄約194宗成交，較去年減少約11%，平均呎價跌至約12,240元，按年下滑約11.5%，全年價量齊跌，樓價重返2016年水平。

港島區今年買賣跌幅則相對較小，跌幅最大的鰂魚涌太古城，全年錄約233宗成交，較去年下挫約8.3%，中原趙鴻運表示，屋苑平均實用呎價最新報約15,037元，較去年下跌約6.1%。