金管局：11月存款總額升1.7%　外幣升幅較大

香港金融管理局公布，11月底，認可機構的存款總額在2023年11月份上升1.7%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.5%及2.9%，主要反映企業資金流動。

該局總裁余偉文常以存款餘額來評價資金是否流出本港。然而，由年初截至11月底計，本港銀行體系的存款總額上升4.1%，港元存款亦升1.7%。

另外，人民幣存款在11月份下跌0.5%，於11月底為9,795億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為11,697億元人民幣，而10月份為9,786億元人民幣。

然而，內地融資成本比本港吸引，削弱本港銀行體系的信貸需求。金管局指，11月份貸款與墊款總額下跌0.5%，由年初截至11月底計下跌3.6%。

其中，在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在11月份分別下跌0.1%及1.5%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由10月底的86.1%，下跌至11月底的85.4%。

市民紛紛敍做定期，11月份港元貨幣供應量M2及M3分別上升0.6%及0.5%，與去年同期比較則均上升2.6%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.2%，與去年同期比較則下跌14.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升1.6%，與去年同期比較，M2及M3均上升4.0%。

金管局重申，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。而按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素(例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動)影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。