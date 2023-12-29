新盤周五錄6宗成交　黃大仙項目公布會所細節

新盤市場於周五(29日)暫錄約6宗成交。其中，臨海的西南九龍現樓項目單日連沽3伙連平台特色戶。計劃明年初展開銷售的黃大仙新盤繼續軟銷，最新公布會所設計細節。

●西南九龍維港滙單日沽3伙連平台戶 涉資5,299萬元

●黃大仙薈鳴首度披露會所設計特色

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價1.9萬元

●啟德MONACO MARINE兩房售1,045萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(29日)以1,045.8萬元售出1A座5樓F室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，呎價23,768元。據悉，買家現居於慈雲山，購入單位自住。

●華懋蔡宏興: 明年樓市仍有挑戰

2023年踏入尾聲，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，全球經濟復甦，惟地緣政治因素可能對明年經濟構成影響，明年樓市仍有挑戰。集團會維持市價推盤的策略，期望做到「貨如輪轉」，當項目完成可適時推出市場。他認為，當經濟好轉，市場信心增加，發展商投地意欲便會相應提高。該集團旗下位於荃灣西的如心園，今(29日)起首階段開放。

●長實趙國雄: 未見樓價有大幅向上的動力

●旺角ONE SOHO一房呎價約18,688元

●香港仔黃竹坑站晉環月內累錄11宗終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(29日)錄得1宗終止交易，涉及單位為第1B座39樓A室，屬實用面積919方呎的三房單位，原本在2021年5月以3,483.9萬元售出，買家當時以建築期付款計劃入市，呎價約37,910元。資料顯示，該盤本月內累計已錄得11宗同類個案。

●啟德MONACO ONE兩房終止交易

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，最新錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2B座5樓D室，屬實用面積464方呎的兩房單位，原本在2021年11月以1,105.7萬元售出，當時呎價約23,830元，惟交易顯示已於周四(28日)正式終止。