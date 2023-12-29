新盤周五錄6宗成交 黃大仙項目公布會所細節
2023年12月29日 20:49
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新盤市場於周五(29日)暫錄約6宗成交。其中，臨海的西南九龍現樓項目單日連沽3伙連平台特色戶。計劃明年初展開銷售的黃大仙新盤繼續軟銷，最新公布會所設計細節。
●西南九龍維港滙單日沽3伙連平台戶 涉資5,299萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周五(29日)連環沽出3伙連平台特色戶，共涉5,299萬元。包括維港滙II的6座2樓A室，實用面積751方呎，採三房連多功能房間隔，連406方呎平台，成交價2,051萬元，呎價約27,310元。發展商指，維港滙系列項目今年至今已沽出263伙，套現逾59億元。
●黃大仙薈鳴首度披露會所設計特色
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周五(29日)首度披露項目會所特色。該公司執行董事程德韻表示，項目會所CLUB PHOENEXT採用東方侘寂建築美學概念而建，提供各式休閒活動設施，包括茶室，兩個宴會廳 。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，會所設有24小時健身室，電競娛樂室。戶外娛樂空間方面，設戶外休憩空間和戶外燒烤場。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價1.9萬元
現樓特色單位錄承接，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周五(29日)透過招標售出連花園特色戶，為E座地下22室，實用面積264方呎，一房連衣帽間間隔，連239方呎花園，成交價501.6萬元，呎價為19,000元。
●啟德MONACO MARINE兩房售1,045萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(29日)以1,045.8萬元售出1A座5樓F室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，呎價23,768元。據悉，買家現居於慈雲山，購入單位自住。
●華懋蔡宏興: 明年樓市仍有挑戰
2023年踏入尾聲，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，全球經濟復甦，惟地緣政治因素可能對明年經濟構成影響，明年樓市仍有挑戰。集團會維持市價推盤的策略，期望做到「貨如輪轉」，當項目完成可適時推出市場。他認為，當經濟好轉，市場信心增加，發展商投地意欲便會相應提高。該集團旗下位於荃灣西的如心園，今(29日)起首階段開放。
●長實趙國雄: 未見樓價有大幅向上的動力
長實集團(01113)的執行董事趙國雄接受傳媒訪問時表示，暫時未見樓價有大幅向上的動力，預計明年全年樓價穩定發展，有約5%波幅。但是，早年曾盛行一時的納米單位，價值已大不如前，他建議持有該類物業的投資者應止蝕離場。他指，納米戶因面積太細而較難獲承租，不少該類單位空置，倒不如蝕賣套現作其他投資。
●旺角ONE SOHO一房呎價約18,688元
信和置業(00083)等發展的旺角ONE SOHO，周五(29日)以598萬元售出19樓B7室，實用面積320方呎，一房間隔，呎價約18,688元。
●香港仔黃竹坑站晉環月內累錄11宗終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(29日)錄得1宗終止交易，涉及單位為第1B座39樓A室，屬實用面積919方呎的三房單位，原本在2021年5月以3,483.9萬元售出，買家當時以建築期付款計劃入市，呎價約37,910元。資料顯示，該盤本月內累計已錄得11宗同類個案。
●啟德MONACO ONE兩房終止交易
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，最新錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2B座5樓D室，屬實用面積464方呎的兩房單位，原本在2021年11月以1,105.7萬元售出，當時呎價約23,830元，惟交易顯示已於周四(28日)正式終止。