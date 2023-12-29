北角楓林花園劈價110萬　三房戶770萬沽創近年新低

低價買賣主導樓市，北角楓林花園三房單位勁減約110萬元，以約770萬元成交，呎價低見約12,031元，為屋苑近年呎價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌太古城東山閣低層A室，實用面積約760方呎，三房連套房間隔，望內園景，原以約1,450萬元放售，減至約1,133萬元成交，呎價約14,908元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角楓林花園2期高層A室，實用面積約640方呎，三房間隔，減價約110萬元，成交價低見約770萬元，呎價約12,031元，為屋苑近年呎價低位。

●中原冼子明表示，小西灣居屋富怡花園1座一個套三房單位，實用面積約587方呎，享全海景，未補價第二市場成交價約433萬元，呎價約7,376元。

●美聯佘錦驊指出，筲箕灣居屋東熹苑D座中層10室，實用面積約603方呎，以439萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,280元。

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九龍區

●中原胡鴻洲表示，西南九龍GRAND AUSTIN第2座高層B室，實用面積約1,215方呎，四房連套房間隔，最初開價約5,100萬元，議價後以約4,570萬元成交，呎價約37,613元。

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新界區

●中原伍錦基表示，沙田第一城17座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約630萬元，累減約110萬元，以520萬元沽出，呎價約11,530元。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山曉峯灣畔5座低層A室，實用面積約646方呎，三房間隔，放盤4個月減價22萬元，以約778萬元成交，呎價約12,043元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦暉苑低層16室，實用面積約371方呎，一房間隔，放盤4個月減約4.6%，以439萬元未補價第二市場價沽出，呎價約11,833元。

●中原歐偉基表示，大圍柏傲莊II第3B座中層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔望山景，原叫價約1,200萬元，議價後以約1,125萬元獲承接，呎價約20,455元。原業主持貨3年帳面獲利約90萬元，單位升值約8.7%。

●中原余俊文稱，荃灣麗城花園2期3座高層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，今年10月放盤叫價約638萬元，最終減至約550萬元易手，呎價約9,615元。

●祥益黃慶德表示，屯門南浪海灣5座高層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，減價約20萬元，以約560萬元售出，呎價約10,687元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天富苑P座中層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減50萬元，未補價第二市場成交價約380萬元，呎價約5,846元，低於市價。

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