【夜繽紛？】夜場Zentral母企預告明年中約滿後將關閉

至於集團生活娛樂業務的另一個現有業務，即位處旺角的「Mini Club」餐廳及酒吧，因相關租賃協議即將到期，故2023年12月31日後亦將終止營運。

董事會指，集團的生活娛樂業務近年一直處於逆境，此乃主要由於新冠疫情影響，導致截至2023年3月底止3個年度的各個年度均取得分部虧損。董事會認爲，生活娛樂業務的前景仍然不明朗，其分部經營業績不大可能在不久將來內轉虧爲盈。

公告又指，終止經營集團生活娛樂業務乃董事會經認真審閱過往分部財務表現及對當前情況進行的整體評估後作出的策略性決定。尤其是，多項負面的宏觀經濟發展令董事感到擔憂，當中包括本地居民生活方式及入境遊客的喜好改變、一般消費習慣轉變以及香港的社會及人口趨勢。該等因素乃導致夜生活需求減少的主要原因，且預期影響將會較長遠。

另一方面，集團的物業管理業務自截至2018年3月31日止財政年度成立以來呈現顯著且持續的增長，較生活娛樂業務，更能有效地抵禦疫情影響。