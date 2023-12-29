【衝破封鎖】華為復元！今年營收料逾7千億　增速4年來最快

中國戰略科企華為逐漸從美國重錘打壓中恢復元氣，輪值董事長胡厚崑透露，預計2023年實現銷售收入超過7,000億元人民幣(下同)，即按年增長至少加速至8.97%，為2019年後最快，「終端業務好於預期」一語反映大熱手機Mate 60 Pro為這家飽受美國制裁的中國科企注下一劑強心針，也與中央8部委打造一批具國際競爭力的中國製造高端品牌遙相呼應。

胡厚崑發表2024年新年致詞，說「經過數年艱苦努力……公司經營基本回歸常態……前路依然艱險，歷史始終眷顧那些有信念的人。」

所謂艱險，大概是「地緣政治、經濟周期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑着全球產業鏈結構和商業規則」，寄語各經營責任單元「既要鼓舞信心，也不要盲目樂觀，要做好風險識別，尤其要管理好存貨風險，改善營運效率」。

積極發展新興市場

他以不少筆墨敍述華為在對華相對友好的新興國家取得不同成就，某程度上也是中國外交的縮影，如在中國「撼贏」日本奪得合約的印尼雅萬高鐵，華為僅用120天就蓋完沿線通訊網絡；應拉美客戶之要求在不足一個月內擴大網絡容量。

資訊和通訊科技(ICT)服務的增長是華為近年捱過難關的關鍵，胡厚崑提到，今年ICT基礎設施業務「保持穩健」、數碼能源和雲業務實現「良好增長」，同時智能汽車解決方案競爭力顯著提升；華為在歐洲的儲存器業務團隊扭轉不利的營商環境，「贏得了客戶的『非常滿意』」。

展望來年，他寄語ICT部門得發揮在運算、儲存、網絡等優勢， 以系統工程能力支援各行各業的數碼轉型與智能升級，「做穩公司的壓艙石」；運營商業務(向電訊商賣基站等設備)得支撐客戶網絡流量填充、業務創新和網絡演進，而終端即消費電子部門，要繼續致力打造「王者產品」，並與加快流動應用程式(App)「鴻蒙化」。