美股早段靠穩　大行估明年減息更激進

美股於2023年最後一個交易日，3大指數周五早段微升，道指升42點，報37,752點；標指升2點，報4,785點；以科技為主的納指升1點，報15,096點。恒指夜期報17,096點，跌36點，高水49點。

美國經濟增長強勁，成為推動股市的最大動力。不過，號稱「最準確衰退預測指標」的債息曲線依然處於「倒掛」狀態，按照常理而言，這意味經濟將會在短期內步入衰退。「債息曲線預測之父」、著名經濟學者哈維(Campbell Harvey)認為，要避免衰退，聯儲局應該盡快減息。

所謂債息倒掛，是指美國短期國債孳息率，高於長期國債。一般而言，會比較「3個月或兩年期國債」與「10年期國債」之間的差異。哈維表示，目前高企的政策利率「確實給我們的經濟造成了很大壓力，這種壓力是不必要的，因為根據我的計算，通脹率遠低於2%。」

他認為，聯儲局錯誤地對住房價格進行滯後跟蹤，「如果你關注實時租金通脹或房價通脹，實際的價格升幅只有0至1%。如果用實時住房成本重新計算消費物價指數(CPI)，那麼你會看到實時通脹率低於2%。」

然而，債息倒掛生效迄今已超過一年，美國經濟增長依然相當強勁，市場上有意見認為該指標已經失去效用。

隨着聯儲局在12月的議息會議上開始討論減息時間點，一些在11月已發布明年展望的機構亦修正了其預測。投資銀行高盛最新表示，預測明年聯儲局將減息至少一厘；並且估計到明年第四季，撇除能源及食品後的核心個人消費開支(PCE)物價指數按年升幅為2.2%，低過聯儲局的預期。

高盛亦估計，明年美國經濟表現會優於預期，原因是移民人口增長帶動了勞動力市場的繁榮。