東方日報B1：港股今年冧13%輸全球

港股在2023年最後一個交易日勉強「攞尾彩」，守住萬七點大關收爐，可是全年「埋單」依然累瀉13.82%或2,734點，連跌4年，創史上最長跌浪，亦是2000至2002年後首次連續3年跌幅超過10%，不但嚴重跑輸全球主要股市，跟MSCI所有國家世界指數年內漲逾兩成、創2019年後最佳表現相比，更形落泊。

恒指周五(29日)早段曾升51點，之後反覆向下，午後甫開市曾回吐最多92點，低見16,950點，尾段又反覆轉升，最終收報17,047點，升3點或0.02%。國企指數報5,768點，升3點或0.06%；科技指數報3,764點，升不足一點或0.01%。港股總成交額753.31億元，沽空比率10.64%，港股通錄淨買入18.81億元。

回顧今年初市場一度憧憬中國全面放寬防疫措施，經濟能報復式反彈，帶動恒指1月單月累飆2,060點或10.41%，惜疫後復甦步伐不似預期，房企違約浪潮還未平息，又輪到地方政府債務出現問題，投資者繼而對投資中國望而卻步，港股一併遭市場摒棄，1月已見全年最高位22,700點。

恒指除了今年首季有升幅外，其餘3季都下跌，本月恒指更一度插至15,972點的全年低位。及後美國減息預期升溫帶動港股反彈，詎料內地在聖誕前夕送上遊戲板塊監管的「大禮」，再予市場沉重打擊，恒指第四季累跌4.28%。

港股周五總市值31.03萬億元，較去年底的35.66萬億元，縮水約13%或4.62萬億元，遭印度超前成為熱話。

不同數據顯示資金今年離棄中資股，惟從金融管理局角度，資金並未大舉撤離本港，首11個月本港銀行體系的港元及外幣存款分別累升1.73%及6.27%，整體升4.07%。然而，信貸需求確實較弱，期內總貸款和墊款餘額縮3.56%。

展望明年，亨達財富管理董事總經理姚浩然指，仍要視乎內地經濟復甦進度，尤其是受到房地產市場拖累，或需要一段長時間改善，相信港股明年上升動力不大。