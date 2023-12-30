【錢夫人巡舖】港人愛外遊　定存賺里數更着數？

港人依家鍾意北上消費，原因之一就係貪人仔夠平，上到去食、買、玩近乎1兌1，咁將堆人仔敍做定存錢滾錢又有冇着數呢？虛銀ZA Bank或者睇到呢度有商機，最新推出「兌換人民幣」優惠，即日起至2023年12月31日(亦即聽日)，完成單筆兌換交易達到或超過1萬蚊人幣，即可獲得「+17.4%p.a.7天人民幣定存加息券」，加上目前基本年利率共可享17.5%人民幣定存年利率！

計計數先，Za Bank嘅17.5厘，即係17.5厘 / 365日 X 7日，換言之以暢1萬元計，7日利息折合係33蚊人仔，道理上呢筆錢喺內地消費，應該可以「賺餐晏」加杯野飲享受吓，當然人仔會唔會再跌就另作別論啦！

另一虛銀Mox Bank亦推新招，sell用後生仔鍾意嘅飛行里數Asia Miles代替利息，存款一刻就拎到里數，以換取機票及生活品味獎賞，以定存125,000港元新資金為例，存6個月有25,000里Asia Miles，意味換到台灣、日本、韓國、東南亞呢類，如此類推，當然唔要Asia Miles係可以照舊收息。

至於大型銀行則相繼減新資金定存息，恒生今個星期將3個月定期存款年利率降至4.3厘，6個月年利率則減至4.2厘。